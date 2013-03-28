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Выставка постановочных плакатов открылась в Минске

28 марта 2013 17:53
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Новости Беларуси. Оригинальная выставка плакатов открылась в Минске. Необычная экспозиция раскрывает секреты «постановочного» направления в отечественном плакатном искусстве.

Кроме коллекции постеров на выставке представлены и реальные объекты, которые на них изображены, а некоторые арт-инсталляции можно в буквальном смысле попробовать на вкус, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Дмитрий Сурский, председатель Союза дизайнеров Беларуси:
Постановочный плакат в свое время как бы вырос из рекламного плаката, когда просто вещь снималась, подавалась в каком-то виде. Но когда он оброс неким содержанием, когда в нем появился некий замысел, он совершенно иное звучание приобрел.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт

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