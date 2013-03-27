Купаловский театр после реконструкции: каким он предстал перед зрителями?

Новости Беларуси. Театр имени Янки Купалы представил обновленное здание. Благодаря новому оборудованию смогут реализовываться самые смелые идеи театральной труппы.

Теперь на сцене возможны различные звуковые и световые спецэффекты. Да и в зрительном зале заметны изменения — кресла находятся на разных уровнях, а ложи расположились как в имперских театрах. Закулисная жизнь артистов тоже стала намного комфортней.

Юлия Шпилевская:

Мы крайне благодарны тем, кто делал реконструкцию. Оснастили души, оснастили уборные, гримерные, потому что творческий человек не должен ни на что отвлекаться, у него должно быть все под рукой.

Прима же национального академического Большого театра оперы и балета в подарок к празднику получила новую партию.

Анастасия Москвина, заслуженная артистка Республики Беларусь:

Многие режиссеры уже подписали с нами контракты о будущих постановках, потому что теперь возможности нашей сцены уникальны. Театр находится на творческом подъеме, в труппе много талантливой молодежи.

Тем временем, в Могилеве проходит целый марафон зарубежных спектаклей.

Саулиус Варнас, председатель Ассоциации режиссеров Литвы:

Очень хорошо, что город решился и все-таки имеет возможность этот фестиваль каждый год организовать, приглашать разные труппы и дать возможность завести новые знакомства режиссерам, театралам, актерам и критикам.

Нынешний фестиваль «Март-контакт» – самый масштабный. 14 театральных постановок из 8 стран. Большинство коллективов приехали на форум впервые. Среди них и именитые. К примеру, Рижский театр русской драмы или Черниговский музыкально–драматический. В конкурсной программе этого года сразу три театра кукол, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.