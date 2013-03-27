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День театра 27 марта отмечают во всем мире

27 марта 2013 08:02
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Новости Беларуси. Праздник тех, кто проводит большую часть своего времени на сцене, и зачастую проживает на ней не одну жизнь. День театра отмечают сегодня в мире. Эта дата близка и тем, кого принято называть  театралами и любителями сценического искусства.

Сегодня  в Беларуси работает почти три десятка государственных театров. Среди них - музыкальные, драматические и кукольные. Каждый имеет своего зрителя и поклонника. Готовится к открытию после реконструкции один из старейших белорусских театров: Купаловский. Он распахнет двери уже на этой неделе и представит публике «Павлинку» - спектакль, ставший визитной карточкой коллектива, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Культура # Театр

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