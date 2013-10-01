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Выставка «Одушевленное: фотовыставка молодой белорусской фотографии» открылась в Минске

01 октября 2013 17:46
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Новости Беларуси. Альтернативный Минск. В Центре современных искусств работает выставка «Одушевленное: фотовыставка молодой белорусской фотографии». Юные моменталисты «одушевляют» привычную реальность. Тема диалога человека и города раскрывается через необычные портреты, бытовые зарисовки и фотоколлажи.

Выставка визуальных исследований городской души продлится до конца следующего месяца, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Виктор Альшевский, руководитель Центра современных искусств:
Дает возможность нам по-новому каким-то образом увидеть ракурс, через молодой интеллект, через молодое зрение, кто мы сегодня, какой наш город, какой наш быт, чем мы занимаемся, как мы думаем. Попытка авторов как-то изнутри увидеть то, что их волнует, то, что их окружает, тот мир, в котором они живут.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске # Фотофакт # Виктор Альшевский # Центр современных искусств

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