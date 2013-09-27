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В Минске стартовал XVI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино

27 сентября 2013 17:57
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Новости Беларуси. Широкий экран против повседневности. В Минске стартовал XVI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. В программе – ленты-финалисты из Австралии, Финляндии, США, Франции, Англии и Ирландии. Столичные зрители смогут приобщиться к фестивальным переживаниям с 3 по 6 октября во Дворце культуры и спорта железнодорожников, а с 27 по 29 сентября фильмы покажут в автокинотеатре.

Традиционно победителя фестиваля выберут путем всемирного зрительского голосования.

В 2013 году помимо лучшего фильма будет определен и лучший исполнитель главной роли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Короткометражное кино # Фестивали и карнавалы

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