Новости Беларуси. Широкий экран против повседневности. В Минске стартовал XVI Манхэттенский фестиваль короткометражного кино. В программе – ленты-финалисты из Австралии, Финляндии, США, Франции, Англии и Ирландии. Столичные зрители смогут приобщиться к фестивальным переживаниям с 3 по 6 октября во Дворце культуры и спорта железнодорожников, а с 27 по 29 сентября фильмы покажут в автокинотеатре.

Традиционно победителя фестиваля выберут путем всемирного зрительского голосования.

В 2013 году помимо лучшего фильма будет определен и лучший исполнитель главной роли, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.