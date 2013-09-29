Новости Беларуси. Традиция и эксперимент. В Минске проходит Международный форум театрального искусства «Теарт».

Театральные коллективы из Беларуси, России, Франции, Германии, Венгрии и других стран подготовили для зрителя самые разные постановки. Традиционно, «Теарт» разделен на три блока.

Белорусские проекты предваряют открытие «Международной программы» и секции «Лучших российских спектаклей». Изюминкой нынешнего форума станет блок белорусских экспериментальных постановок. Они продемонстрируют новый, непривычный, а иногда и провокационный взгляд на современность и традиционные театральные формы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анжелика Крашевская, директор III Международного форума театрального искусства «Теарт»:

В этом году очень сложные технические спектакли, мне бы хотелось просто акцентировать, потому что зритель еще не искушен. Любое мероприятие, которое сопровождается таким большим количеством спектаклей, это место для обсуждений и дискуссий.