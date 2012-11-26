Выставка одежды национальных меньшинств Китая открылась в Марьиной Горке

Новости Беларуси. В художественной галерее Марьиной Горки можно «попутешествовать». Одежда национальных меньшинств Китая на месяц приехала из посольства КНР в Беларуси. 30 убранством удивляли сочетанием тканей, интересными фасонами и тонкой вышивкой.

Всего в далекой стране проживает 56 различных народностей. 55 из них – национальные меньшинства – это 7%.

Хани, яо, маньчжуры, монголы – познакомиться с особенностями этнических групп в марьиногорская галерее можно до 10 декабря, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Пранович, директор Пуховичского районного краеведческого музея:

Наведаючы гэтую выставу, людзі больш даведаюцца аб Кітаі, аб звычаях народаў, асабліва нацыянальных меньшасцяў.

У асноўным наведваюцца школьнікі, якія ходзяць арганізавана, групамі, таксама ходзяць і дарослыя людзі, цікавяцца гэтай выставай.