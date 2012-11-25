Доктор Хаус станет пиратом?

Новости Великобритании. Заманчивое предложение поступило популярному британскому актёру и музыканту Хью Лори. Ему предложили сыграть главную роль в десятисерийной приключенческой драме «Череп и кости». По словам продюсеров, картина будет сниматься по книге Колина Вударда «Республика пиратов».

Если соглашение между актёром и создателями сериала будет заключено, Хью Лори предстоит сыграть английского пирата по кличке Черная Борода (настоящее имя — Эдвард Тич). Он орудовал в районе Карибского бассейна в первой половине XVIII века. Чёрная Борода руководит сворой беззаконников на одном из Багамских островов. Действия его банды представляют серьёзную угрозу для мореплавателей и торговцев. В избегание опасности к Бороде посылают наёмного убийцу Тома Лоу.

Хью Лори известен широкому кругу зрителей по главной роли в сериале «Доктор Хаус». За эту работу актёр получил два «Золотых глобуса» и шесть раз выдвигался на «Эмми». Благодаря этой роли имя Хью Лори занесено в Книгу рекордов Гиннесса. Сериал в пик своей популярности собрал возле экранов почти 82-миллионную аудиторию.