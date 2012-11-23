Новости Беларуси. С песней с рождения. Золотой фонд белорусских «калыханок» презентовали в Минске. Выставочный проект, посвященный миру детства, начал свою работу в Музее истории белорусской литературы.

В экспозиции – литографии известной художницы Елены Лось, автографы колыбельных белорусских писателей, а также сказочные куклы. Самым маленьким посетителям для комфортного прослушивания предложат волшебные подушки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Светлана Гайдук, автор научной концепции выставки:

Неяк мы наткнуліся на тое, што 30 год адзначае «Калыханка» на словы Генадзя Бураўкіна. Самая, відаць, вядомая калыханка. І такім чынам мы вызначыліся з тым, што мы створым такую выставу. Назвалі мы яе «Ходзіць сон ля вакон», таму што калыханкі звыячайна свяваюцца перад ноччу.