Первая триеннале современного искусства открылась в Минске

Новости Беларуси. Смотреть шире предлагает посетителям выставка современного искусства. Первая триеннале открылась по инициативе президента Беларуси. Крупнейшая выставка объединяет произведения более сотни современных художников из Беларуси, России, Украины, Сербии и Польши. Это живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляции.

Белоруску Катю и украинку Лену объединил общий проект – «Калейдоскоп». На триеннале они представили целый флуоресцентный дом. Сразу и не поверишь, что все это сделано руками двух художниц.

Екатерина Лисицина, художник:

Все здесь делалось с нуля: здесь возводились стены, натягивался потолок. Каждая работа до этого выполнялась индивидуально.

Елена Шиптицкая, художник (Украина):

Люди настолько идейны, настолько вкладывают душу в свои работу, что тут просто не к чему придраться.

Картины флуоресцентными красками писала Елена. Для этого занавеса художницы придумали использовать обычную питьевую соломку, продев туда светящуюся нить.

«Смотри шире» – слоган триеннале. На логотипе – открытый глаз, который символизирует широту взглядов художников. Широкий спектр жанров представлен на триеннале: живопись, графика, музыка, фотография, театр и даже робототехника.

Александр Хадун, художник:

Это робот ростом с человека. Первый большой робот, которого я сделал. Как всегда я делаю из всего поломанного: голова у него из тостера, грудь из факса. Он даже умеет немного шевелиться.

Художник из Бреста привез на экспозицию не только Артура, но еще не менее десятка роботов. Он создавал их из техники, которую находил на мусорной свалке. Подобных примеров, когда из обычного куска металла или полена получается арт-объект, на триеннале великое множество.

Художественные проекты здесь представили не только мэтры живописи и дизайна, но и студенты Академии искусств, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Для молодых художников это хороший старт.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

У нас много гениальных студентов. И задача таких выставок - дать им проявить себя. Посмотрите, сколько здесь изумительных, может, для нашего поколения неожиданных и непривычных вещей. Может, не все мы здесь с первого прикида можем принять. Походишь, посмотришь, а потом думаешь, что, наверное, в этом что-то есть.

Этого открытия долгое время ждали белорусские художники. На больших площадях нашлось место и для художников из России, Украины и Сербии. Всего более 200 работ от 116 авторов. Выставка с таким размахом и широтой восприятия проходит в Беларуси впервые. В этом случае говорят: лучше один раз увидеть.