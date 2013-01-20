Выставка кукол разных эпох и стран открылась в Бресте. В экспозиции представлено более 500 экспонатов

Новости Беларуси. История в игрушках. В Бресте открылась выставка, в экспозиции которой несколько сотен кукол. Ростовые, куклы-обереги, марионетки, авторские. Всего – более 500 экспонатов. Выставка побывала во многих городах России, но в нашей стране экспонируется впервые.

Ангелина встречи с игрушками из разных эпох ждала с нетерпением. Именно она и выступила инициатором похода в музей. Мама инициативу поддержала и сама с удовольствием окунулась в страну детства.

Елена Дерево, посетитель выставки:

Люди, видимо, хранили их как какой-то очень ценный даже не экспонат, а, возможно, как члена семьи воспринимали. Любая кукла наделена какой-то энергетикой, какой-то душой, своей, кукольной. Она что-то пережила и видела гораздо больше, чем мы.

На вернисаже – более 500 игрушек. Из Германии, Франции, Италии, Японии, США. Все игрушки прибыли из России в Брест ненадолго. «Погостят» лишь до середины февраля.

Самый большой раздел посвящен советским игрушкам: кукла в костюме НЕПа, подчеркивающий дружбу всех народов кукольный интернационал. Впрочем, у каждой игрушки своя история.

Зинаида Кульша, заведующая научно-просветительного отделом Брестского областного краеведческого музея:

В начале XX века появляется новый материал – целлулоид. Изготавливают целлулоидные игрушки. Вот этот пупсик был изготовлен в 1913 году в США, пять млн игрушек разошлись по миру.

Ростовая игрушка Пандора была популярна в XVII-XVIII веках. Именно по наряду этой игрушки судили о моде в Европе на тот период. Даже когда шли военные действия, карета с такими куклами пропускалась безостановочно.

Самая старая кукла в коллекции – Галка. Ей 120 лет. Ценность игрушки в подлинности: на ней даже одежда со времен изготовления. А еще эта первая кукла, у которой двигаются ручки и ножки, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самый же ценный экспонат, который прошел через детские руки и сохранился, – детская посуда.

Зинаида Кульша, заведующая научно-просветительного отделом Брестского областного краеведческого музея:

Вот эту фарфоровую посуду изготавливали самые известные заводы. Ва этой витрине как раз императорский завод Кузнецова. Чайные сервис, столовый сервис – точные копии больших посудных наборов, которые были на столах у вельмож, богатых людей.

Посетители выставки:

Меня удивило, что наши предки делали куклы-обереги. Они верили, что в них вселяются духи. После этого они сжигали эту куклу, и с куклой уходило все плохое.

Меня очень удивили машинки 50-х годов, так как мой дедушка собирал похожие на заводе.

По-особому интересны и авторские куклы. В них – душа художника-изготовителя, а основная функция – эстетическая. Такие куклы – в единственном экземпляре, а автор выступает сразу в нескольких ипостасях: портного, художника, скульптора. Впрочем, у каждой из этих игрушек своя история, которая, к счастью, продолжается.