В Художественном музее Витебска открылась юбилейная экспозиия в честь 75-летия образования Витебской области

Новости Беларуси. Живописные хроники. К 75-летию образования Витебской области в Художественном музее Витебска открылась юбилейная экспозиция. Более 100 полотен возвращают зрителя на полвека назад.

Художники – уроженцы разных районов Витебщины – почти все сами были свидетелями и участниками возрождения региона в послевоенные годы. Мастера кисти представили свою живописную историческую летопись. На картинах посетители выставки узнали, как выглядели 50 лет назад знакомые с детства места и пейзажи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Андросов, член Союза художников Республики Беларусь:

Витебщине нашей исполнилось 75 лет, и мне ж тоже 75 лет. Так что мы близнецы с областью. Я когда побывал впервые на Браславских озерах, они меня настолько вдохновили на творчество, что я писал с таким настроем и даже вечерами писал этюды.