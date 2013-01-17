Новости Беларуси. Оригинальная выставка искусственных елок открылась в канун Старого Нового года в Жодинской детской библиотеке. Участие в ней приняли практически все школы города. Юноши и девушки на суд жюри представили елки, сделанные своими руками. Праздничные композиции выполнены из самых необычных материалов - макарон, синтепона, бумаги и даже апельсиновой кожуры, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.

Авторы самых достойных работ получили дипломы и призы. Таким образом, они доказали, что живые елки в интерьере можно заменить искусственными. Не менее красивыми и оригинальными. А главное, сделанными своими руками.

Лина Кивистикова, методист Жодинского центра туризма и экскурсий детей и молодежи:

Мы хотели привлечь интерес людей к экологической проблеме, к проблеме вырубки лесов хвойных проблем в период новогодних праздников. Потому что когда проходишь мимо мусорок и видишь, что лежат эти бедные несчастные елочки, которыми попользовались и бросили, становится действительно грустно. А мы своей акцией показали, что можно сделать елочку своими руками.