Новости Беларуси. Экспозиция отваги и чести. Обновленный музей МЧС открылся 18 января в центре Минска. В коллекции – более 100 экспонатов: старинные металлические шлемы, наградные часы, фотографии, экипировка.

Здесь можно позвонить в пожарный колокол, зайти в воссозданный домик сторожа и перелистать старинные документы с именами первых спасателей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Валерий Астапов, генерал-лейтенант внутренней службы в отставке:

Я думаю, они будут привлекать не только людей из этой профессии или старшего поколения, но обязательно будут детки ходить, школьники, возможно, студенты. Потому что здесь очень много познавательного материала.