Выставка керамических натюрмортов Валерия Колыгина

Новости Беларуси. Авторская выставка керамики открылась в Музее современного изобразительного искусства в Минске. «Жизнь вещей» представил в своей экспозиции Валерий Колыгин, сообщают в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Художник предлагает зрителям окунуться в мир натюрморта, и не только в классическом понимании жанра. Экспозиция состоит из 50 работ, созданных за последние два года.

Камилла Янушкевич, сотрудник научно-экспозиционного Музея современного изобразительного искуссства Беларуси:

Автор стремится познать себя через натюрморт. Художник считает, что каждый предмет проживает отдельную жизнь рядом с человеком. И он становится похожим на человека через жизненные события, эмоции, чувства, через двустмысленность искусства.