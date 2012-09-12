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Выставка керамических натюрмортов Валерия Колыгина

12 сентября 2012 18:35
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Новости Беларуси. Авторская выставка керамики открылась в Музее современного изобразительного искусства в Минске. «Жизнь вещей» представил в своей экспозиции Валерий Колыгин, сообщают в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Художник предлагает зрителям окунуться в мир натюрморта, и не только в классическом понимании жанра. Экспозиция состоит из 50 работ, созданных за последние два года.

Камилла Янушкевич, сотрудник научно-экспозиционного Музея современного изобразительного искуссства Беларуси:
Автор стремится познать себя через натюрморт. Художник считает, что каждый предмет проживает отдельную жизнь рядом с человеком. И он становится похожим на человека через жизненные события, эмоции, чувства, через двустмысленность искусства.

# Культура # Выставки # Керамика # Фотофакт # Камилла Янушкевич

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