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В Крупской галерее открылась выставка художника-живописца, преподавателя БНТУ Алеся Квятковского

11 сентября 2012 14:27
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Новости Беларуси. В Крупской галерее открылась выставка минского художника-живописца, преподавателя Белорусского национального технического университета Алеся Квятковского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждая картина дает возможность задуматься над смыслом жизни. Главный источник вдохновения художника - поэзия.

Алесь имеет на своем счету уже 30 персональных выставок. Около 150 работ находятся в государственных и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом. Полотна мастера можно найти даже в Индии.

Лилия Беланович, научный сотрудник Крупской художественной галереи:
Первый раз у нас такая выставка. Она абстрактная. Художник в ствоих работах использует интересную фактуру -  возле каждого полотна можно долго стоять, изучая каждый сантиметр. Этот художник - монументалист, поэтому он влюблен в фактурные эффекты. Созданы работы коллажно-монтажным методом.

# Культура # Выставки # Фотофакт # Художники Минска # Лилия Беланович

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