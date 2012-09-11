В Крупской галерее открылась выставка художника-живописца, преподавателя БНТУ Алеся Квятковского

Новости Беларуси. В Крупской галерее открылась выставка минского художника-живописца, преподавателя Белорусского национального технического университета Алеся Квятковского, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Каждая картина дает возможность задуматься над смыслом жизни. Главный источник вдохновения художника - поэзия.

Алесь имеет на своем счету уже 30 персональных выставок. Около 150 работ находятся в государственных и частных коллекциях в Беларуси и за рубежом. Полотна мастера можно найти даже в Индии.

Лилия Беланович, научный сотрудник Крупской художественной галереи:

Первый раз у нас такая выставка. Она абстрактная. Художник в ствоих работах использует интересную фактуру - возле каждого полотна можно долго стоять, изучая каждый сантиметр. Этот художник - монументалист, поэтому он влюблен в фактурные эффекты. Созданы работы коллажно-монтажным методом.