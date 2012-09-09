Какие спектакли представит в Бресте международный театральный фестиваль «Белая Вежа»?

Новости Беларуси. В Бресте в 17 раз собрались театральные коллективы на международный фестиваль «Белая Вежа». За 8 дней будут представлены почти 30 спектаклей для взрослых и детей. В программе — постановки разных жанров от коллективов из 11 стран на 8 языках мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почётное право открыть театральный форум выпало завсегдатаю «Белой Вежи» Национальному академическому драматическому театру имени Горького комедией «Горе от ума».

Сергей Ковальчик, главный режиссёр Национального академического драматического театра имени М.Горького:

Любой фестиваль интересен, будь-то театральный фестиваль «Авиньон» или «Белая Вежа». Потому что, это все-таки выезд театра, знакомство с новыми зрителями. Ты показываешь свой спектакль в новом городе, приезжают коллеги из других стран. Сейчас мы лишены гастролей, единственная возможность встреч с коллегами — фестиваль.

На фестивальной афише — «Мастер и Маргарита» Булгакова, «Женщина в песках» Кобо Абэ, традиционный для Японии мимический спектакль в жанре кабуки. Девиз театрального форума в 2012 году — «Классика ПЛЮС».

«Белая Вежа» лишний раз доказывает: искусство - не имеет границ. В этом году фестиваль выйдет на улицу. Театр из Познани поставит спектакль «Макбет» под открытым небом. Вход на представление бесплатный. Впервые в качестве фестивальной площадки будет использован бар Брестского академического театра драмы. Здесь пройдёт моноспектакль «Хозяин кофейни».

Александр Козак, директор Международного театрального фестиваля «Белая Вежа»:

Встречи будут критиков и журналистов с театрами – творческими составами, также будет организована встреча с народным артистом СССР Юрием Соломиным.

Впервые на «Белой Веже» и даже в Беларуси - Санкт-Петербургский мужской балет Валерия Михайловского. Более 40 часов ехали в Брест ещё один дебютант фестиваля - театр из Калмыкии.

Борис Манджиев, художественный руководитель Национального Драматического театра имени Б.Басангова:

Думаю, что «белая Вежа», это один из самых престижных международных фестивалей. Поэтому попасть сюда – достаточно престижно.