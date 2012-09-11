Международный фестиваль анимационных фильмов «Анимаевка» открывается в Могилеве

Новости Беларуси. Мультфильмы из 20 стран покажут на «Анимаевке» в Могилеве. Международный фестиваль анимационных фильмов открывается в областном центре 11 сентября и продлится по 15.

Впервые на форум привезли свои работы мультипликаторы из Финляндии, Китая, Тайваня, Испании, Португалии и Швейцарии. В этом году среди гостей фестиваля – народный артист СССР Лев Дуров.

Запланированы театрализованные представления, творческие встречи, конкурсы, мастер-классы по созданию детских анимационных фильмов. По сложившейся традиции, во время форума пройдет детский конкурс рисунков «Мой любимый мультфильм», на который уже прислано 260 работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТ