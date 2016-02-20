Выставка икон, живописи и графики открылась в брестском музее «Спасенных художественных ценностей»

Новости Беларуси. 20 февраля в брестском музее «Спасенных художественных ценностей» представили новую экспозицию. Иконы, живопись, графика, а также предметы декоративно-прикладного искусства заняли свои места в обновленном интерьере выставочных залов. В музее появились десятки ранее не известных широкой публике раритетных экспонатов. Все они изъяты брестской таможней при попытке незаконного вывоза за рубеж, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Тарима, заведующая филиалом «Спасенные художественные ценности» Брестского областного краеведческого музея:

Среди них можно выделить такие, как, например, икону «Цветная триодь» XIX века старообрядческого письма. Очень редкую по своему сюжету. В разделе «Искусство Востока» я бы выделила новый комплекс, посвященный искусству буддизма, в котором представлены буддистские иконы «Танки». А среди произведений живописи хочется назвать картину польского художника второй половины XIX века Франтишка Эйсмонда «После охоты», пейзаж Ивана Константиновича Айвазовского «Парусник на мели».

Всего же на обозрение брестчан и гостей областного центра выставлено около 400 произведений искусства. Работы по оформлению интерьера залов длились около трех лет.