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Здание Белорусского государственного академического музыкального театра готовится к реконструкции

19 февраля 2016 17:35
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Новости Беларуси. Здание Белорусского государственного академического музыкального театра готовится к реконструкции. Архитекторы уже завершают работы по проектированию объекта.

Старожил столичной архитектуры сейчас держится на фундаменте 1929 года. На время реконструкции артисты будут больше гастролировать как по городам Беларуси, так и другим странам. В целом, год культуры обещает быть как никогда насыщенным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:
Што тычыцца нашых канкрэтных мерапрыемстваў, яны больш накіраваны з боку Міністэрства культуры на правядзенне агульнарэспубліканскіх акцый. Мы будзем адзначаць у Мінску 95-годдзе са дня нараджэння Мележа. Гэта адбудзецца на наступным тыдні.

# Культура # Борис Светлов # 2016 - Год культуры в Беларуси

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