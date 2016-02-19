Новости Беларуси. Здание Белорусского государственного академического музыкального театра готовится к реконструкции. Архитекторы уже завершают работы по проектированию объекта.

Старожил столичной архитектуры сейчас держится на фундаменте 1929 года. На время реконструкции артисты будут больше гастролировать как по городам Беларуси, так и другим странам. В целом, год культуры обещает быть как никогда насыщенным, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Борис Светлов, министр культуры Республики Беларусь:

Што тычыцца нашых канкрэтных мерапрыемстваў, яны больш накіраваны з боку Міністэрства культуры на правядзенне агульнарэспубліканскіх акцый. Мы будзем адзначаць у Мінску 95-годдзе са дня нараджэння Мележа. Гэта адбудзецца на наступным тыдні.