Международный фестиваль «Славянский базар в Витебске-2016» пройдет с 14 по 18 июля

Новости Беларуси. 19 февраля стали известны сроки проведения «Славянского базара в Витебске». XXV Международный фестиваль пройдет в 2016 году с 14 по 18 июля. Однако программа творческого форума выйдет за рамки этих дат.

Билеты на концерты появятся в продаже уже через неделю. Приобрести их можно как в фестивальных кассах, так и через Интернет из любой точки земного шара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Сидоренко, директор международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске»:

У нас сохранятся традиционно низкие цены на фестивальные концерты, фестивальные мероприятия, потому что мы стараемся сохранить принцип фестиваля – фестиваль для народа. То есть он должен быть доступным для любой категории. Конечно же, цены будут колебаться от практически двух миллионов за самый дорогой концерт и до 150-200 тысяч за самый дешевый билет. Это только главная площадка.

И еще об одном грандиозном празднике. «Александрия собирает друзей» предположительно пройдет 9-10 июля. Стартует она выставкой-ярмаркой — своего рода «города дружбы», где соседствуют улицы Белорусская, Русская, Украинская. К слову, в основе концепции праздника — тема славянского братства, единство истоков исторического и культурного наследия. А вот на главной сценической площадке пройдет гала-концерт «Купальская сказка». Здесь же наградят передовиков агропромышленного комплекса Могилевской области.