Международный день родного языка: Янку Купалу читали иностранные дипломаты и представители интеллигенции

Новости Беларуси. У микрофона дипломаты. Народного поэта Янку Купалу, классика мировой и белорусской литературы, «читали» 19 февраля руководители внешнеполитического ведомства страны, а также иностранные дипломаты и представители интеллигенции. Так впервые в Министерстве иностранных дел отметили Международный день родного языка.

Сама дата, к слову, учреждена еще в 1999 году на сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Макей, министр иностранных дел Республики Беларусь:

Через сотрудничество в гуманитарной сфере, в сфере культуры всегда можно найти общий язык быстрее, чем путем проведения каких-то официальных переговоров. Мы, когда направляем наших дипломатов в другие государства, стараемся посылать тех людей, которые знают язык той страны, куда едут работать. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы и в Беларусь приезжали специалисты со знанием белорусского языка.

Эвалдас Игнатавичюс, Чрезвычайный и Полномочный посол Республики Литва в Республике Беларусь:

Я как филолог, поэт особенно люблю белорусскую поэзию и перевожу молодых белорусских поэтов. Перевожу и Янку Купалу, и Якуба Колоса. Белорусская мова очень мелодичная, архаичная.

«Диалог культур» организован совместно с литературным музеем Янки Купалы. Здесь же сегодня открылась и выставка «Она и Он», приуроченная к 100-летию со дня венчания великого белорусского поэта с Владиславой Станкевич. И, как оказалось, творчество песняра знакомо и многим иностранным дипломатам, а некоторые даже учили его в школе.

Константин Артюшин, торговый представитель Российской Федерации в Республике Беларусь:

Мы в школе изучали некоторую другую лирику Янки Купалы. Это была уже более смелая, которую в советской школе, конечно, не учили.