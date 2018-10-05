Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Богатое наследие на страницах книги. Во Дворце Независимости прошла презентация альбома «Спадчына Беларусі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Это уже 18-е по счету издание авторов художественного проекта Александра Алексеева и Олега Лукашевича. В сборнике создатели разместили фотографии и интересные факты о самых разных исторических шедеврах белорусской культуры – древних храмах, ансамблях, замках и усадьбах.

Все иллюстрации книги 5 октября также презентовали на фотовыставке. Экспозиция на протяжении двух лет знакомила иностранных граждан с нашей культурой во многих странах.

Александр Алексеев, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:

Мы действительно не подозревали, когда делали наш проект (а мы его начали реализовывать с 2001 года), что настолько преобразится наша страна. Действительно, наши белорусы гордятся своей страной, и делается колоссальная работа по возрождению белорусской спадчыны.

Олег Лукашевич, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:

Это издание, которое мы сегодня здесь презентуем, оно имеет огромную популярность, потому что сегодня мы его выпускаем 18 раз общим тиражом 46 500 экземпляров.