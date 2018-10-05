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Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости

05 октября 2018 23:42
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Новости Беларуси. Богатое наследие на страницах книги. Во Дворце Независимости прошла презентация альбома «Спадчына Беларусі», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости-1

Это уже 18-е по счету издание авторов художественного проекта Александра Алексеева и Олега Лукашевича. В сборнике создатели разместили фотографии и интересные факты о самых разных исторических шедеврах белорусской культуры – древних храмах, ансамблях, замках и усадьбах.

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости-4

Все иллюстрации книги 5 октября также презентовали на фотовыставке. Экспозиция на протяжении двух лет знакомила иностранных граждан с нашей культурой во многих странах.

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости-7

Александр Алексеев, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:
Мы действительно не подозревали, когда делали наш проект (а мы его начали реализовывать с 2001 года), что настолько преобразится наша страна. Действительно, наши белорусы гордятся своей страной, и делается колоссальная работа по возрождению белорусской спадчыны.

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости-10

Олег Лукашевич, автор художественного проекта «Спадчына Беларусі»:
Это издание, которое мы сегодня здесь презентуем, оно имеет огромную популярность, потому что сегодня мы его выпускаем 18 раз общим тиражом 46 500 экземпляров.

Выставка фотографий «Спадчына Беларусі» открылась во Дворце Независимости-13

Работу авторов высоко оценили не только за рубежом, но и у нас в стране. В 2005 году Александр Лукашенко вручил издателям премию «За духовное Возрождение».

Телеканал СТВ подарил Джорджио Фабиани книгу «Спадчына Беларуси»

# Туризм # Культура # Александр Алексеев # Олег Лукашевич # Фотофакт

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