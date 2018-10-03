Мария Василевич показала, в каких нарядах представит Беларусь на «Мисс мира-2018»: большой фотофакт

Новости Беларуси. 3 октября в Минске рассекретили три наряда, в которых представительница Беларуси предстанет на международном конкурсе «Мисс мира-2018», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Синева озер в воланах и кружевах, аутентичная строчка в небесно-голубой вышивке, декоративная имитация пшеничных колосьев из камней и соцветия васильков. Современная интерпретация скорее сценического национального белорусского костюма в стиле культовой «сувенирной куклы». Наряд, аксессуары и обувь создали белорусские дизайнеры. Колоритный выход, когда конкурсантки из всех стран представляют национальный образ, – один из самых зрелищных этапов смотра красоты: здесь участницы демонстрируют ключевые элементы культуры своей страны.

Дарья Мугако, дизайнер:

Показать богатство. Вы видите, что много очень усыпано камней, потому что всё-таки это конкурс всего мира, и в первую очередь всё должно быть красиво и изящно. Материалы мы выбрали, в основном, наших белорусских производителей. Казалось бы, это невозможно – но это на самом деле возможно. Мы взяли лен, который везде по всему миру очень известен. Он смотрится достойно. Мы его специально обработали, чтобы он имел форму и не мялся.

Мария Василевич, мисс Беларусь-2018:

В костюме, в котором я буду исполнять национальный наш танец, будет отстегиваться юбка: будет короткая юбка, в которой мне будет двигаться намного более комфортно. И сейчас могу сказать, учитывая размеры этого костюма, что, в принципе, достаточно комфортно и легкий материал, поэтому двигаюсь спокойно. 3 октября впервые состоялся показ-дефиле дизайнерского вечернего платья, в котором Мария Василевич выйдет на мировые подмостки в номинации «Мисс топ-модель». Элегантное роскошное черное платье из тюля и тафты расшито зеленой вышивкой и украшено бисером. А вот наряд для финального выхода сохранит интригу до конца. Пока представлен только эскиз и материал.

Игривая материя, уверяет брендовый дизайнер, во время шоу будет раскрываться, переливаясь и меняя оттенки. Эта сложная ткань, напоминающая чешую белорусской ундины, создаст ослепительный эффект.

Анастасия Королёва, администратор дизайн-студии моды Юлии Латушкиной:

Эта ткань идет с переходом от бирюзового к темно-синему оттенку. Это цветовая гамма Марии, которая выгодно подчеркнет ее красоту, ее природную естественность. Это отсылка к нашему вдохновению, к нашему наследию. Также эта ткань, как мы можем лицезреть, шикарно переливается при свете камер.