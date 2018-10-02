Мечтает стать астрофизиком и пишет удивительные эссе. Чем живёт школьница, победившая в литературном конкурсе в Болгарии?

Новости Беларуси. Лучшая среди 500 участников. 15-летняя минчанка победила в международном литературном конкурсе «Новые имена» в Болгарии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

София Ворса покорила жюри произведением «Орголон» - историей из жизни белорусской семьи. Это рассказ из книги юной писательницы «10 простых историй». Она, к слову, кроме Беларуси издана в Японии. А эссе школьницы опубликованы в литературных журналах России, Литвы и Польши.

Софья Ворса, ученица гимназии №4 Минска:

В этот момент он понял три вещи. Во-первых, этот рыжий парень с именем Федор, похоже, станет моим лучшим другом. Во-вторых, нужно бояться своих желаний. Они могут исполниться, а в-третьих, главное для меня – моя семья.

Это одна из десяти простых историй, о которых в своей книге рассказала Софья Ворса. Она и поразила жюри конкурса в Болгарии. Там отметили способность автора находить прекрасное в повседневном. Софья Ворса:

В моих рассказах нет мистики, потому что сейчас в современной литературе авторы не так сильно хотят показать прекрасную повседневность. И я старалась выразить именно это.

«Новое Бородино», «Санки», «Мафия из электрички». Рассказы школьницы описывают жизненные ситуации во всём их разнообразии. Конечно же, через призму подростка. Это авторское и свежее видение уже оценили в Японии.

Софья Ворса:

На презентации моей книги был японский журналист, который приехал к нам изучать нашу литературу. И его зацепили мои рассказы. Как он сказал, японские дети переживают то же самое, что и белорусские. И ему захотелось перевести на японский, чтобы школьники там могли понять, что мы очень похожи.

У Софьи, несмотря на юный возраст, за плечами несколько наград. А также публикаций в литературных журналах России, Литвы и Польши. Свои вклад в такие успехи, наряду с родителями девочки, внесла школа.