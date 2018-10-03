Новый Завет в ¼ см и папирусы из мумий: уникальные и дорогие экспонаты представлены на выставке в Минске
Издания Библии на десятках языков мира – памятники мирового значения, многие из которых никогда не демонстрировались в странах Восточной Европы, представлены на выставке «Беларусь и Библия» в Национальной библиотеке. Узнаем подробности о выставке у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместителя директора Национальной библиотеки Беларуси Александра Суши.Со дня открытия выставки прошло две недели. Вызвало ли к себе это мероприятие интерес, на который рассчитывали организаторы?
Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:
Вы знаете, она вызвала намного больший интерес. Много посетителей не только из Минска, но и со всех областных центров, районных городов. И даже из-за границы едут люди – массово, целыми автобусами, чтобы увидеть эту выставку. Это абсолютно уникальный проект. И я вижу, что по своей инициативе люди приезжают целыми семьями, чтобы увидеть эти экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись. Чаще всего – это минчане, надо сказать правду. Но, кроме Минска, представлена вся Беларусь. Я очень рад, что к нам очень много друзей приезжают из Могилевщины и Брестской области. Эти два региона – наиболее активные в плане самой организации. Туры поставлены на поток – автобусами команды приезжают по своему графику. И мы не успеваем своими силами и силами волонтёров их встречать и провожать на экскурсию, организовывать им развлекательные программы и так далее.
Впервые такие экспонаты представляются у нас в Беларуси, которым почти 5 тысяч лет.
Александр Суша:
Да, это правда. Выставка демонстрирует не только книгу Библию, а также и всю человеческую, цивилизационную традицию. Фактически, это такие экспонаты, которые имеют общемировое значение, это экспонаты преимущественно из частных коллекций из Кореи, США, Великобритании, Израиля, России и других уголков мира.
И многие из них имеют не только общемировое значение, но и значение для Беларуси.
Имеют отношение к нашей стране своим происхождением, использованием. И это ранее экспонаты абсолютно неизвестные, потому что мы часто сотрудничаем с государственными музеями и библиотеками мира, такими, как Британская библиотека. И там, то, что сохранилось – довольно известно специалистам, широкой аудитории. А вот то, что сегодня привезено в Минск, часто просто никогда не выставлялось из тех частных коллекций, никогда раньше не демонстрировалось широкой аудитории. И это абсолютно мирового уровня экспонаты, которым 4-5 тысяч лет. Или которым, может, и 200 лет, но они настолько редкие, что подобного уровня и вида нет нигде.
5 тысяч лет – а так прекрасно выглядит!
Александр Суша:
Для выставки мы подготовили каталог, перечень иных предложений.
Дело в том, что это не только выставка.
В пределах этого месяца, этого марафона выставки ценных экспонатов мы организовали многочисленные развлекательные мероприятия. Дети имеют возможность, как и взрослые, написать себе страничку на древнем верстаке, присоединиться к написанию Библии, научных мероприятий. Каждый день у нас проводятся лекции всемирно известных специалистов из разных стран. Также проходят круглые столы, дискуссии, обсуждение перспектив развития работы в этом направлении. И это, если честно, стало таким большим проектом.
Мы подготовили каталог выставки на русском, белорусском и английском языках.
В нем представлены абсолютно все памятники.
Это экспонаты и частных коллекций из-за границы, и из наших белорусских сборов.
Многим из них, действительно, тысячи лет. Здесь есть и Библия Гутенберга, есть и древние Шумерские рукописи, написанные клинописом, как только возникло книгописание. И я уверен, этот каталог останется надолго.
Кстати, мы сделали и аудиоверсию этого каталога.
Есть аудиогид, есть виртуальный гид по выставке, и можно даже, не приходя на выставку, чуть-чуть с ней познакомиться и подготовиться к визиту.
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Какие экспонаты удивили лично Вас?
Александр Суша:
Меня удивили многие экспонаты. Но сделаю несколько акцентов: например, есть очень интересные экспонаты, написанные на папирусе приблизительно 2 тысячи лет назад, которые
были найдены в древних мумиях в Египте!
То есть, чтобы создать саркофаг для мумии, в древние времена часто использовали папирусы. Из них, фактически как папье-маше, делали форму. И вот в этих формах до наших времен сохранились самые древние рукописи.
Как они развернули эти листы?
Александр Суша:
Есть технологии. Наши партнёры по исследованиям рукописей, с которыми мы вместе организовывали эту выставку, являются всемирно известными экспертами как раз по идентификации и разработки древних рукописей. Они разработали специальную технологию, как извлекать эти небольшие фрагменты папируса из тех самых мумий. И этот фрагмент сегодня у нас представлен на выставке – это самый древний в мире оригинальный фрагмент одной из книги Библии. Более ранних, древних текстов просто не существует, не сохранилось в мире. И мы показали Минску этот известный экспонат.
Что-то ещё такое маленькое и, наверное, очень ценное Вы ещё принесли нам в студию?
Александр Суша:
Это очень маленький экспонат – действительно, очень ценный.
Это самый новый экспонат на нашей выставке.
Ему и года нет. Это нано-Библия. Её можно читать, но никаких очков не хватит, ни бинокля, ни подзорной какой-то трубы. Только микроскопом, и то не обычным, а только специальным нано-микроскопом можно рассмотреть этот текст. Это не электронный чип, который позволяет нам сохранить любую информацию. Это уменьшенная в миллионы или миллиарды раз Библия – обычные буквы на греческом языке – очень мелкий текст. Вот в этом кусочке-квадратике, четверть квадратного сантиметра – сохранён весь текст Нового Завета, в данном случае. Это уникальная книга, которая находится в Книге рекордов Гиннесса. К слову, для выставки этот экспонат подарен нашей Национальной Библиотеке Беларуси Белорусской православной церковью.
Александр Суша:
Очень много. Обязательно учитываем всех посетителей, со всеми работаем индивидуально. Поэтому имеем численность и статистику. Если взять вчерашнюю статистику, это более тысячи человек! Это абсолютный рекорд для нашей библиотеки. Так было только при открытии библиотеки, когда очереди стояли, чтобы посмотреть на само здание, немного прогуляться и ознакомиться. И вот уже третья неделя выставки, и
Сначала был «Букварь». Потом – «Библия». Что будет дальше?Александр Суша:
Пусть это будет секретом. У нас есть планы. У нас за спиной осталось много уже сделанного, много интересных и ярких проектов. И «Скорина» был – мы пять лет занимались факсимильным обновлением, выставки и другие радости. Да, был «Букварь» – мы открыли первый букварь – его факсимильное переиздание, показали его широкой аудитории. И это, действительно, большое событие. Теперь –
выставка, ровни которой я особо не припоминаю.
Это, действительно, уникальные экспонаты, которые для Беларуси имеют исключительное значение. И впереди у нас есть не менее значимые инициативы, которые мы выполним. Уже сегодня мы начали работу над несколькими новыми проектами. Но, вы знаете, из практики Национальной библиотеки, мы обычно, пока не выполнили дело, не говорим «гоп». Это не столько интрига, сколько может не состояться. А знаете, как неприятно, когда обещал, и не получилось.
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Суммы страховки некоторых экспонатов настолько большие, что даже сотрудники таможни были удивлены.
Александр Суша:
Это абсолютно верно. Мы сами были удивлены, когда впервые узнали, насколько ценные экспонаты к нам приедут, и какие у них страховые цены. И когда мы работали с нашей таможней (региональной и таможней в аэропорту), было много неожиданностей и причин очень осторожно отнестись к нашему проекту. И очень благодарен специалистам белорусской таможни, которые помогли.
Суммы там сумасшедшие!
Временами, десятки тысяч евро, а временами, намного-много в десятки, сотни тысяч раз больше.
Самое главное, какой результат дала эта выставка. Спасибо большое! Успехов и новых интересных выставок и проектов!