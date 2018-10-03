Новый Завет в ¼ см и папирусы из мумий: уникальные и дорогие экспонаты представлены на выставке в Минске

Издания Библии на десятках языков мира – памятники мирового значения, многие из которых никогда не демонстрировались в странах Восточной Европы, представлены на выставке «Беларусь и Библия» в Национальной библиотеке. Узнаем подробности о выставке у гостя программы «Утро. Студия хорошего настроения» – заместителя директора Национальной библиотеки Беларуси Александра Суши.Со дня открытия выставки прошло две недели. Вызвало ли к себе это мероприятие интерес, на который рассчитывали организаторы? Александр Суша, заместитель директора Национальной библиотеки Беларуси:

Вы знаете, она вызвала намного больший интерес. Много посетителей не только из Минска, но и со всех областных центров, районных городов. И даже из-за границы едут люди – массово, целыми автобусами, чтобы увидеть эту выставку. Это абсолютно уникальный проект. И я вижу, что по своей инициативе люди приезжают целыми семьями, чтобы увидеть эти экспонаты, которые раньше никогда не выставлялись. Чаще всего – это минчане, надо сказать правду. Но, кроме Минска, представлена вся Беларусь. Я очень рад, что к нам очень много друзей приезжают из Могилевщины и Брестской области. Эти два региона – наиболее активные в плане самой организации. Туры поставлены на поток – автобусами команды приезжают по своему графику. И мы не успеваем своими силами и силами волонтёров их встречать и провожать на экскурсию, организовывать им развлекательные программы и так далее. Впервые такие экспонаты представляются у нас в Беларуси, которым почти 5 тысяч лет.

Александр Суша:

Да, это правда. Выставка демонстрирует не только книгу Библию, а также и всю человеческую, цивилизационную традицию. Фактически, это такие экспонаты, которые имеют общемировое значение, это экспонаты преимущественно из частных коллекций из Кореи, США, Великобритании, Израиля, России и других уголков мира.

И многие из них имеют не только общемировое значение, но и значение для Беларуси. Имеют отношение к нашей стране своим происхождением, использованием. И это ранее экспонаты абсолютно неизвестные, потому что мы часто сотрудничаем с государственными музеями и библиотеками мира, такими, как Британская библиотека. И там, то, что сохранилось – довольно известно специалистам, широкой аудитории. А вот то, что сегодня привезено в Минск, часто просто никогда не выставлялось из тех частных коллекций, никогда раньше не демонстрировалось широкой аудитории. И это абсолютно мирового уровня экспонаты, которым 4-5 тысяч лет. Или которым, может, и 200 лет, но они настолько редкие, что подобного уровня и вида нет нигде. 5 тысяч лет – а так прекрасно выглядит!

Александр Суша:

Для выставки мы подготовили каталог, перечень иных предложений.

Дело в том, что это не только выставка. В пределах этого месяца, этого марафона выставки ценных экспонатов мы организовали многочисленные развлекательные мероприятия. Дети имеют возможность, как и взрослые, написать себе страничку на древнем верстаке, присоединиться к написанию Библии, научных мероприятий. Каждый день у нас проводятся лекции всемирно известных специалистов из разных стран. Также проходят круглые столы, дискуссии, обсуждение перспектив развития работы в этом направлении. И это, если честно, стало таким большим проектом. Мы подготовили каталог выставки на русском, белорусском и английском языках. В нем представлены абсолютно все памятники.

Это экспонаты и частных коллекций из-за границы, и из наших белорусских сборов.

Многим из них, действительно, тысячи лет. Здесь есть и Библия Гутенберга, есть и древние Шумерские рукописи, написанные клинописом, как только возникло книгописание. И я уверен, этот каталог останется надолго.

Кстати, мы сделали и аудиоверсию этого каталога. Есть аудиогид, есть виртуальный гид по выставке, и можно даже, не приходя на выставку, чуть-чуть с ней познакомиться и подготовиться к визиту. Факсимильное издание рукописного списка «Божественной комедии» Данте выставляется в Национальной библиотеке Какие экспонаты удивили лично Вас? Александр Суша:

Меня удивили многие экспонаты. Но сделаю несколько акцентов: например, есть очень интересные экспонаты, написанные на папирусе приблизительно 2 тысячи лет назад, которые были найдены в древних мумиях в Египте!

То есть, чтобы создать саркофаг для мумии, в древние времена часто использовали папирусы. Из них, фактически как папье-маше, делали форму. И вот в этих формах до наших времен сохранились самые древние рукописи.

Как они развернули эти листы? Александр Суша:

Есть технологии. Наши партнёры по исследованиям рукописей, с которыми мы вместе организовывали эту выставку, являются всемирно известными экспертами как раз по идентификации и разработки древних рукописей. Они разработали специальную технологию, как извлекать эти небольшие фрагменты папируса из тех самых мумий. И этот фрагмент сегодня у нас представлен на выставке – это самый древний в мире оригинальный фрагмент одной из книги Библии. Более ранних, древних текстов просто не существует, не сохранилось в мире. И мы показали Минску этот известный экспонат.





Что-то ещё такое маленькое и, наверное, очень ценное Вы ещё принесли нам в студию?

Александр Суша:

Это очень маленький экспонат – действительно, очень ценный. Это самый новый экспонат на нашей выставке. Ему и года нет. Это нано-Библия. Её можно читать, но никаких очков не хватит, ни бинокля, ни подзорной какой-то трубы. Только микроскопом, и то не обычным, а только специальным нано-микроскопом можно рассмотреть этот текст. Это не электронный чип, который позволяет нам сохранить любую информацию. Это уменьшенная в миллионы или миллиарды раз Библия – обычные буквы на греческом языке – очень мелкий текст. Вот в этом кусочке-квадратике, четверть квадратного сантиметра – сохранён весь текст Нового Завета, в данном случае. Это уникальная книга, которая находится в Книге рекордов Гиннесса. К слову, для выставки этот экспонат подарен нашей Национальной Библиотеке Беларуси Белорусской православной церковью.

Этот проект мы реализовывали для всего мира. Рассказываем, как удалось вернуть в Беларусь наследие Франциска Скорины Сколько ежедневно человек посещает выставку?

Александр Суша:

Очень много. Обязательно учитываем всех посетителей, со всеми работаем индивидуально. Поэтому имеем численность и статистику. Если взять вчерашнюю статистику, это более тысячи человек! Это абсолютный рекорд для нашей библиотеки. Так было только при открытии библиотеки, когда очереди стояли, чтобы посмотреть на само здание, немного прогуляться и ознакомиться. И вот уже третья неделя выставки, и

каждый день к нам идут тысячи людей. Это абсолютно уникальное событие. Как Национальная библиотека Беларуси сделает свой внешний вид еще лучше?

Сначала был «Букварь». Потом – «Библия». Что будет дальше?Александр Суша:

Пусть это будет секретом. У нас есть планы. У нас за спиной осталось много уже сделанного, много интересных и ярких проектов. И «Скорина» был – мы пять лет занимались факсимильным обновлением, выставки и другие радости. Да, был «Букварь» – мы открыли первый букварь – его факсимильное переиздание, показали его широкой аудитории. И это, действительно, большое событие. Теперь –