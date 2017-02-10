Новости Беларуси. 100-летие белорусского плаката. Выставка дизайнерских работ лучших художников Беларуси открылась в Бресте. На стенах выставочного зала можно увидеть как малоизвестные работы довоенного времени, так и творения современных дизайнеров.

Среди 7 десятков работ есть и победители престижных международных конкурсов. Коллекцию, собранную за 10 лет, демонстрировали по всей Европе. Теперь она впервые представлена вниманию брестских ценителей искусства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Сурский, председатель Белорусского союза дизайнеров:

Из всех видов искусства белорусский плакат наиболее успешен, на мой взгляд. И его на самом деле знают. И наше желание – это, конечно, показать его белорусскому зрителю, показать эти достижения. И показать эти работы, очень разные. Разные по технике исполнения, разные по тематической направленности, по своему нарративу, по своему содержанию. Я думаю, что вы увидите здесь на самом деле шедевры.