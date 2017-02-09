Кровь – это река, вочы – это озёра: Naviband о смысле своей песни для «Евровидения»

Группа Naviband в программе «Простые вопросы» с Егором Хрусталёвым.

Посмотрите, я хочу о ваших песнях поговорить. Песня вот, с которой вы будете выступать на «Евровидении», называется «Гісторыя майго жыцця». То есть, главное слово «гісторыя». Но вот я совершенно точно знаю, что вот есть песни – это песни-истории. Такие песни, к примеру, знаете, как у Макаревича там: «Он был старше её…» Почти все песни у Меладзе такие.

Артём Лукьяненко:

Это – какой-то рассказ.

История. А есть песни, скажем так – набор эмоций.

Артём Лукьяненко:

Да.

Вот, говоря о наших земляках, к примеру – «Полковнику никто не пишет».

Ксения Жук:

Да.

Вот такого рода музыканты – они скромно улыбаются, отводят глаза, когда у них спрашиваешь: «А о чём Ваша песня?» «Ну, это надо понимать». И вот «Гісторыя майго жыцця» – это, в общем-то, не история.

Артём Лукьяненко:

Это не история.

Я внимательно почитал, это – набор каких-то…

Артём Лукьяненко:

Эмоций.

Причём вот, как в вашем клипе, где вы идёте вот по такой тропинке лесной, и вы ходите просто: «Эх!»

Артём Лукьяненко:

Да.

Что вижу, то пою.

Ксения Жук:

Акыны

Артём Лукьяненко:

Важно понимать, что там есть такой смысл конкретно для нас, который нас очень сильно питает. И мне кажется для артиста это – самое важное.

Ощущение того, что ты в своём произведении высказался до конца.

Не подстроился ни под кого, не подумал, что это слово, либо эта мелодия может понравиться кому-то. Или её там возьмут на радио. А понравиться только себе. В припеве есть очень такое сравнение и параллель, от которой у меня замирает сердце, потому что это – действительно, то, что я переживал и то, что я переживаю. Например, есть такая строчка: «У нашай крыві сонца зайграе і ўся прыгажосць тваіх вачэй». В данном случае я вкладывал любовь к нашим рекам и озёрам. То есть, «кровь» – это, как река. В которой отражается солнце. А «вочы» – это, как наши озёра. И вот именно в этих строчках вся любовь моя к родной земле.

Не слово «Беларусь» три раза в припеве, а именно в этом сравнении.

И я получаю от этого огромное удовольствие. Когда я пою и в этом маленьком секретике… Это же, как скрытый смысл. Я каждый раз пою и получаю огромное удовольствие, что он есть и кто-то о нём не знает.

Ксения Жук:

Или, например, строчка: «Сённяшні дзень стане пачаткам». Для меня, конкретно, бывают такие слова в песне, благодаря которым ты, как будто включаешь в себе какой-то тумблер, который ещё больше начинает культивировать энергию в теле и выдавать её, скажем. То есть, в некоторых наших песнях такие слова или какие-то фразы, или мысли – они есть. И вот эта фраза, конкретно для меня, она меня ещё больше вот так подзаряжает и поднимает дух, что песня в этот момент становится, как будто (или я становлюсь) намного сильнее.

«Гісторыя майго жыцця» – это, в общем-то, не история. Это – набор очень сильных эмоций. Личных эмоций.

Ксения Жук:

Да.

Артём Лукьяненко:

Да.