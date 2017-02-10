Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест» собрал в Гродно 38 коллективов из 7 стран мира

Новости Беларуси. В Гродно проходит знаковое событие для православного мира. Там открылся XV Международный фестиваль православных песнопений «Коложский Благовест».

В 2017 году участие в фестивале принимают 38 церковных и светских коллективов из 7 стран мира. Среди них – победитель прошлого года – хор «Алетэя» из Румынии. Аудитория фестиваля насчитывает тысячи человек, ведь кроме свободного входа организована еще и онлайн-трансляция на Гродненской православной епархии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Нерод, житель Гродно:

Слушая духовное пение, душа радуется, сознание развивается. Испытываешь благодать.

Отец Александр Кедров, протодиакон и регент Свято-Александро-Невского кафедрального собора города Париж:

Надо признать, что есть очень хорошие коллективы. И что мне нравится особенно – это церковный дух, который является на этом фестивале. Есть хорошие музыканты, дирижеры. И поэтому в разных аспектах уровень хороший. И для нас это вообще, скажем, обогащение наших взглядов о православных песнопениях.

«Коложский Благовест» 16 лет назад начинался как небольшой конкурс приходских коллективов. А сегодня его называют главным православным фестивалем на всем постсоветском пространстве. Имена победителей станут известны 11 февраля.