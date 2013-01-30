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Выставка авторских кукол модели, ведущей СТВ Ирины Хануник-Ромбальской «MONEYкенщицы. Iznanka»

30 января 2013 07:35
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Их выбирают не сердцем, а по сезону; они идеально подходят для одежды, но не для жизни; они открыты взорам, но прячут души;   - более десятка историй из жизни моделей, воплощенные в скульптурных образах.  Все их можно увидеть  на выставке " MONEYкенщицы.  Iznanka" в авторских куклах Ирины Хануник-Ромбальской. Сама Ирина - известная белорусская телеведущая, актриса, победительница международных конкурсов красоты, и, конечно,   не понаслышке знает о скрытой стороне мира моды.

Симбиоз одновременно сарказма и безграничной любви к профессии у автора нашел свое проявление в эксцентричных  куклах. Немного грустные, иногда провокационные- они без прикрас повествуют о том, что  скрыто от зрителя. Зачастую несколько радикально, но безусловно иронично. Ирония сквозит и в подаче экспонатов. Гипертрофированные пропорции, гротеск  и эксперименты  с цветом  добавляют сюрреалистичности образам.

Куклы выполнены из  пластика, расписаны пастелью, акрилом и маслом. При создании работ использованы антикварные вещи, например, фотоаппарат 1935 года, винтажные ткани и кружево, серебряные элементы, натуральных мех и бисер. Кстати, сама работа  не раскрывается с первого взгляда, а требует к себе пристального внимания зрителя.Тонкость деталей позволяет бесконечно рассматривать куклу, открывая  все новые грани.

Дополнением к каждой кукле стали  фотоработы. Черно-белая легенда дублирует кукольную историю. Воплощают скульптурные образы признанные красавицы: Мисс Беларусь - 2008 Ольга Хиженкова, одна их самых известных белорусских моделей Кристина Кучинская, Мисс Фотомодель мира 2011,  Вице-Мисс Семи Континентов 2011, певица Инесса Кунцевич, и сама автор.

Срежиссированные  Ириной Хануник-Ромбальской сюжеты воплотил известный фотохудожник Михаил Маруга.

Подсмотреть за жизнью манекенщиц в кукольном мире можно до 13 февраля в Галерее "Университет Культуры".

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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