В литературном музее Максима Богдановича посетители могли увидеть знаменитый Слуцкий пояс

Новости Беларуси. Национальное сокровище. Уникальная выставка прошла в литературном музее Максима Богдановича в Минске. Посетители разовой экспозиции смогли увидеть один из знаменитых Слуцких поясов. Он датирован 1756 годом.

Всего в музеях Беларуси хранится только 11 раритетов. Выставка одного дня положит начало культурно-образовательному проекту «Реликт». На протяжении года жители и гости столицы смогут ознакомиться с самыми ценными предметами коллекций музея Максима Богдановича, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ирина Мышковец, заведующая научно-экспозиционным отделом Литературного музея Максима Богдановича:

Это пояс, который хранился в фондах нашего музея и раньше никогда не выставлялся для показа широкой публике. Очень интересно, что этот пояс 27 лет назад именно этими январскими днями появился в Литературном музее Максима Богдановича. Попал он в фонды музея от частного лица и отдали мы за него 1 тысячу рублей.