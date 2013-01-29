Городская скульптура в Минске

Новости Минска. Городские скульптуры - одна из ярких черт образа города, которая радует минчан и остается на фотографиях туристов. Всем известны популярные композиции - они каждый день на виду. Но в скульптурной жизни города много секретов! Вас ждет необычная экскурсия, после которой вы будете знать, где находятся скульптуры дворницы, студента и даже где в Минске были найдены захоронения мамонтов.

Эта скульптура говорит сама за себя. Она радует глаз и вдохновляет на учебные подвиги студентов Минского института управления с 2007 года. Ее создатель - проректор вуза.

Бронислав Кусенков, проректор Минского института управления:

Проезжая на личном автомобиле по Гомельщине, я увидел похожие скульптуры, проехал уже довольно далеко, вернулся, сфотографировал и на основании фотографии в своей мастерской мы раскроили материал, провели сварочные работы. И, вот, получилась такая вот скульптура. На опушке леса подобрали почти правильной формы камень, водрузили его. Примерно килограмм 300.

Еще одна скульптура, посвященная студенту, расположилась в холе Белорусского государственного университета информатики и радиоэлектроники. Студент без ноутбука - это не студент радиотехнического. Так что вполне понятно присутствие компьютера в композиции.

На пересечении улицы Кошевого и Бульвара тракторостроителей находится скульптура фонтана – древо жизни авторства Камиль Камала. Это подарок нашему городу от Азербайджана. Все элементы в композиции символичны: 33 птицы на дереве – возраст Иисуса, и частички божьей души, птица в руке мальчика символизирует ангела-хранителя, а ребенок - это продолжатель рода.

На Орловской, 66 во дворе Республиканского центра Мать и дитя, находится очень трогательная скульптурная композиция, посвященная беременной женщине.

А вот гигантские мамонты выглядывают из-под снега на улице Калиновского, словно и в самом деле ледниковый период. Эти скульптуры породили одну из городских легенд. Мол, на этом месте некогда были найдены останки древних животных. Так это или нет, история умалчивает.

Несколько скульптур в минских двориках посвящены работникам коммунального хозяйства. Это то ли сантехник, то ли работник газовой службы был сооружен из подручных материалов непосредственно самими работниками ЖЭСа во дворе дома 17 на улице Короля.

А вот благодаря их работе город славится чистотой. Особенно трудно дворникам приходится в зимний период.

Марина Филелеева, рабочая по комплексной уборке:

У нас 11 участков свои, по одному, и, пока пройдешь, все общие. Людей не хватает. Нас в бригаде 4 человека, пока пройдешь все эти участки, так домой приходишь никаким. Даже, получается, на обед не ходим. Один выходной, если снега нету, то выходной, если снег есть, то мы выходим на работу.

Работницу одной из самых полезных профессий увековечил в своей скульптуре Владислав Рутковский.

Владислав Рутковский, скульптор:

Первоначальный вариант был статуя мужчины с метлой, но поскольку основной контингент уборщиц все-таки женщины, было решено сделать женщину. Как художник я хотел себя проявить, ставил себе какие-то суперзадачи и ушел немножко от темы, хотел сделать такой образ красивой девушки молодой, которая метет листву, парит над этой листвой, что-то такое. Но меня немного спустили на землю, сказали, что, извините, она на работе, должна быть одета в рабочую одежду, поэтому меня вот это спустило на землю. Мне пришлось одеть ее в сапоги, надеть на нее рабочую одежду, метелочку дать.

Получилось с пролетарским подтекстом и историческим намеком. Рабочая одежда дворницы отличается от современной.

Владислав Рутковский, скульптор:

Когда я работал и лепил скульптуру, то на этом предприятии исполнял эту работу, работала девочка, которая меня и вдохновила своими внешними данными, она там работала дворничихой, молодая девушка. Я посмотрел, что очень красивые черты лица, формы, очень выразительная внешность. Где-то что-то там почерпнул, это не портретная скульптура.

Девушка – лишь прототип, и не знает о том, что послужила вдохновением для Владислава. Зато сейчас скульптура является предметом гордости работниц по комплексной уборке.

Еще в Минске есть скульптура пузатому банщику с портфелем и веником. Установлена она возле бани номер семь. Кстати, точно такой же парильщик, только на лыжах, есть в Силичах.

Маятник Фуко, которых в мире всего лишь около 20, ежедневно могут наблюдать физики и лирики педуниверситета. Первые используют его для лабораторных работ, вторые - как место встречи.

Владимир Самуленков, преподаватель физического факультета БГПУ:

Маятник Фуко показывает и доказывает вращение земли вокруг своей оси. То есть если мы шарик из редкоземельного металла запустим, то есть приведем в колебательные движения, то через какой-то промежуток времени плоскость его качания будит изменяться. Что свидетельствует о том, что наша земля вращается вокруг своей оси. Соответственно, если мы сейчас зафиксируем точку отсчета, то через 2 часа плоскость повернется по часовой стрелке на какой-то угол.

Есть у студентов на этот счет и свои приметы. Если перед экзаменом насчитать 10 колебательных движений маятника Фуко – 10 обеспечена.

Все эти скульптуры находятся в тихих уголках столицы. Чаще гуляйте по городу, и у вас есть все шансы встретить дворницу или банщика, мамонтов или магическое древо жизни. Или что-то новое и неизвестное, то, что мы не нашли, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.