Минск, которого уже нет - в картинах Сергея Стоцкого

Новости Минска. Современная летопись города в виде полотен. Сергей Стоцкий в своих картинах пытается успеть запечатлеть так быстро меняющийся Минск. На полотнах живописца как хорошо знакомые, так и уже давно забытые места.

В будние дни Сергей Стоцкий работает архитектором и проектирует современные дома. А в свободное время рисует старую минскую застройку. Сегодня у живописца порядка 50 работ с изображением нашей столицы. За плечами - несколько выставок.

Сергей Стоцкий, художник:

От этих домов вообще ничего не осталось, это улица Замковая, и вот этот дом старой постройки, и вот этот дом, а вот здесь новые дома. Это только начало, первые новостройки.

В свое время Сергей окончил Глебовское училище, затем Академию искусств. Увлечение Минском пришло позже, но столица в его работах празднует 20-летие.

Сергей Стоцкий, художник:

Просто в обеденный перерыв в свободное время я как-то ходил по старым улочкам: Освобождения улица, Замковая, и обнаружил вот этот дворик. Он меня поразил. Я знал, что есть старый Минск, что немного зданий осталось, но поэзию вот этого места ощутил именно тогда. Я сделал множество зарисовок, множество эскизов, около 50, по-моему.

Со временем Стоцкий стал замечать, что те места, которые он написал, меняются: дома либо сносят, либо реставрируют. Так Минск старинный, исчезающий, стал главным увлечением мастера.

Сергей Стоцкий, художник:

Именно старые места, старые стены... Как бы ты переносишься в глубь веков. На какую-то секунду ты ощущаешь себя в другое время, в другом пространстве, начинаешь размышлять, как раньше люди жили, какие у них были радости-горести, как эти дома выглядели, ведь Минск раньше был совсем другим, нежели теперь.

Сергей Стоцкий - коренной минчанин. Часть его детства прошла на улице Пулихова. Он помнит Свислочь, когда там еще не было набережной, а вместо газона росла высокая трава. Сегодня художник с ностальгией вспоминает Минск своего детства.

Сергей Стоцкий, художник:

Сейчас все очень такое широкомасштабное: высотки, стекло, бетон. Теплоты какой-то дворовой, когда соседи знали все друг друга, сидели в беседках, разговаривали, вот этого уже нет.

Это необычное здание во дворах по улице Революционной Сергей писал несколько раз. Живописца привлекла его необычная форма.

Сергей Стоцкий, художник:

Осталось вот это трех четырехэтажное высокое здание, оно пока находится где-то в том же состоянии, в котором я его и увидел несколько лет назад. Здесь вот эти боковые здания по улице Революционной, конечно, они приведены в такой современный божеский вид, они отреставрированы, заменена столярка, то есть они уже выглядят немножко по-другому. Хотя архитектурный облик их остался таким, каким он был раньше. Знаете, вот этого здания не было. Оно перекрывает тот вид, который я увидел, оно как бы находится несколько ниже, туда дальше. Но примерно это место.

А этот внутренний дворик на Революционной уже не узнать. Когда Стоцкий делал его эскизы, он выглядел совсем иначе.

Сергей Стоцкий, художник:

Что осталось, вот этот дом и кусочек вот этой стены, а дальше продолжение красивое. Вот этого не было, которое закрывает уже то здание и прочие. Совершенно изменился облик внутреннего двора.

Сейчас Сергей жалеет, что не все места успел написать, что не снял их хотя бы на фотопленку. Уходя на службу в армию, задумывал, какие места напишет по возвращению. Вернулся - а их уже нет.

Сергей Стоцкий, художник:

Очень много мест уже не существует, но то, что успел, то успел. Вот это тоже исторический кусочек города Минска, когда-то эта стена была кирпичной, сейчас отштукатурена, такой старинный кирпич выщербленный, очень живописный, эта лестница была разбита. Кстати, когда-то вот это трехэтажное здание было двухэтажным и это все имело вообще другой вид.

Проходим кинотеатр «Победа» и поднимаемся вверх по улице Комсомольской. Еще одно место, которое зацепило взгляд художника.

Сергей Стоцкий, художник:

Эта группа зданий - три здания - ничего не поменялось. Я писал то, что есть, но сама форма самих зданий как три каких-то персонажа, как три богатыря, они стоят в ряд, мне показалось очень интересным с точки зрения и формы и высоты, как они между собой взаимодействуют. Совершенно не связаны между собой не стилями, и, тем не менее, вместе они смотрятся и дают представление о старом Минске.

Город в работах Сергея Стоцкого – старинный, теплый и уютный, чувствуется дыхание прошлого века. Цвета очень мягкие и спокойные. Таким он видит Минск, таким он сохранит его для потомков, сообщили в программе «Минск и минчане» на СТВ.