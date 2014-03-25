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Выставка авторских игрушек открылась в Музее современного изобразительного искусства в Минске

25 марта 2014 06:50
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Новости Беларуси. Взрослые не играют в куклы — они их создают. Необычная выставка авторских игрушек открылась в Музее современного изобразительного искусства. В экспозиции представлены десятки работ. Девочки-хулиганки, элегантные дамы, добрые феи и героини анимэ.

В этом году мастерам посчастливилось не только творчески проявить себя, но и побороться в профессионализме за титул победителя сразу в трех номинациях: «Дебют», «Лучший наряд» и гран-при конкурса — «Самая волшебная кукла», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

# Культура # Выставки # Куклы

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