Выставка авторских игрушек открылась в Музее современного изобразительного искусства в Минске

Новости Беларуси. Взрослые не играют в куклы — они их создают. Необычная выставка авторских игрушек открылась в Музее современного изобразительного искусства. В экспозиции представлены десятки работ. Девочки-хулиганки, элегантные дамы, добрые феи и героини анимэ.

В этом году мастерам посчастливилось не только творчески проявить себя, но и побороться в профессионализме за титул победителя сразу в трех номинациях: «Дебют», «Лучший наряд» и гран-при конкурса — «Самая волшебная кукла», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.