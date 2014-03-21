Дни культуры Беларуси во Франции: искушенный зритель оценил белорусское кино

Новости Франции. Искусство без акцента. Дни культуры Беларуси проходят во Франции. Кстати, продлятся они до сентября. Познакомиться с белорусским видением прекрасного французы смогут во всех его проявления: в кино, театре, живописи, литературе, музыке. Культурный марафон охватит почти три десятка городов. В числе первых – Лион и Париж.

Французский Лион. История мирового кино началась именно в этом городе. Здесь росли, учились и изобрели синематограф братья Люмьер. Зрителя в Лионе едва ли чем удивишь, однако белорусам это удалось.

«В тумане». С показа этого фильма и стартовали Дни культуры Беларуси во Франции. Военная драма режиссера Сергея Лозницы – экранизация одноименной повести Василя Быкова. Эта картина покорила не одно сердце и не один международный фестиваль, в том числе и Каннский. На нем лента взяла специальный приз. Не менее благосклонно к исторической драме отнеслись и в Лионе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Лиона:

Потрясающий фильм. Очень сильный. Белорусский кинематограф открылся для меня с новой стороны. Планирую и дальше знакомиться с вашим кино.

Как только узнала, что у нас в Лионе пройдет показ белорусского фильма, даже не задумывалась приходить или нет. Фильм, конечно, тяжелый, ведь Великая Отечественная война – самый драматичный период в истории Беларуси. Ваша страна внесла огромный вклад во всеобщую победу.

Впереди у французского зрителя еще и другие белорусские киноленты. К примеру, короткометражка «Туфельки» и киноповесть «Следы апостолов». Их покажут в воскресенье. А уже в апреле во французском Бресте состоится премьера фильма «Брестская крепость». Впрочем, не только наше искусство вызывает интерес.

Жительница Лиона:

Беларусь – уникальная страна и люди у вас уникальные. Смотрела Олимпийские игры. Ваши биатлонистки молодцы. Настоящая гордость страны.

И все-таки, возвращаясь к Дням культуры, можно смело сказать: возможность – пусть и заочно – узнать нашу страну у французов будет. Через живопись, театр, литературу, музыку и не только.