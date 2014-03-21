Николай Дудченко, хореограф ансамбля «Хорошки», отмечает 70 лет!

Новости Беларуси. Белорусский государственный хореографический ансамбль «Хорошки» - яркая жемчужина культурной жизни Беларуси. Яркие, неповторимые, красочные и высокопрофессиональные номера стали визитной карточкой коллектива и образцом подражания для многих.

Хореография артистов завораживает, постановки изумляют. И в этом есть огромная заслуга хореографа Николая Дудченко, который вместе с бессменным руководителем «Хорошек», Валентиной Гаевой, стоял у истоков создания ансамбля.

Николай Дудченко, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Мы вместе с Валентиной Ивановной — это моя жена была — мы вместе создали этот коллектив. Мы вместе работали в «Веснянке» и вместе создавали «Хорошки». Это был 74-й год. У нас было много конкурентов, завистников, недоброжелателей. В общем, сложный процесс был. Но мы выжили. Ну и до сих пор существуем.

У Николая Григорьевича Дудченко этот год по-настоящему юбилейный. 40 лет исполняется ансамблю «Хорошки», 55 лет прошло с начала творческой деятельности и личный юбилей — 70 лет со дня рождения.

Хотя, глядя на этого статного, красивого, спортивного мужчину в расцвете сил, никогда не задумываешься о его возрасте.

Николай Дудченко, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Заниматься надо хореографией, и никогда не думать о том, сколько тебе лет. Всего-навсего. Когда говорят, тебе столько-то лет, приходишь в ужас. Все время нужно думать, что ты молодой.

Николай Григорьевич Дудченко кроме того, что прекрасный хореограф, еще и настоящий музыкант. В детстве у него даже стояла дилемма, стать баянистом или танцором. Выбор пал на последний вариант. И до сих пор он не жалеет об этом и с радостью вспоминает яркие моменты работы в «Хорошках».

Николай Дудченко, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Вот оно, начало «Хорошек». Первые гастроли в Украине. Это Львовский театр оперы и балета. Это афиша ансамбля «Хорошки». Довольно хорошие воспоминания и приятные. А это до того. Мне было 16 лет, и это я с Махмудом Исамбаевым.

Сколько хореографических номеров поставил Николай Дудченко, он даже сам подсчитать не в силах. Их настолько много, что хватило бы не на одну, а на несколько творческих жизней. И до сих пор для заслуженного деятеля искусств осталось загадкой, как же нужно создавать неподражаемые творческие номера?

Николай Дудченко, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

Если человек говорит, что он знает, как сочинять танцы, он врет. Как они приходят, никто не знает. Как приходит идея? Она приходит откуда-то. То ли сверху кто-то решил вдохновить на что-то, то ли от чего-то увиденного, то ли от совокупности. Потом хореограф в какой-то степени историк, а, может, и в первой степени, потому что если не знаешь историю своего государства, историю вообще, историю балета, историю танца, понимаете, здесь очень много чего нужно знать и ориентироваться!

Николай Дудченко смотрит на танцевальные номера не только с точки зрения хореографии, но и режиссуры. Да и много лет он посвятил организации самых масштабных в Советском союзе массовых мероприятий. Но работать над созданием танцевально-музыкального шоу гораздо интереснее. Ведь каждое выступление «Хорошек» заполнено всеми элементами народного праздника — от эксцентричной клоунады до акробатики.

Николай Дудченко, хореограф, режиссер, заслуженный деятель искусств Республики Беларусь:

«Хорошки» сейчас другие. Это уже театр… Театр, который включает в себя много программ. Программы, в основном, сделаны Валентиной Ивановной, потому что я тогда не работал. Вот за эти годы, когда она работала, она сделала очень много программ, интересных программ. Среди них можно назвать такие как «Полоцкая тетрадь», «Бобруйские картинки». Они все самостоятельные, с собственной идеей, с собственной театрализацией, и собственным решением и пониманием, как задача стояла перед постановщиком.

В коллективе любимого хореографа воспринимают не только как профессионала, но и самого настоящего и искреннего человека,, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

Любовь Новик, артистка Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

Николай Григорьевич всегда выделялся не только своей интересной хореографией и оригинальным подходом к творчеству, но и интересным, индивидуальным подходом к каждому артисту и каждому своему учащемуся.

Светлана Кашталапова-Потапович, педагог-репетитор Белорусского государственного хореографического ансамбля «Хорошки»:

У меня уже с возрастом создалось впечатление, что этот человек не меняется. Не меняется почему? Потому что остается в том духовном возрасте, который позволяет ему всю жизнь учиться, познавать и учить тех, кто рядом с ним. Это человек, который постоянно фантанирует идеями, он никогда не останавливается на достигнутом, и планка все время растет!

Сейчас хореограф готовит новые яркие номера для «Хорошек» —«Крыжачок» и «Карковяк».

Времени отдыхать нет, несмотря на юбилей. А мы желаем, чтобы у Николая Григорьевича было еще много сил и творческих идей, чтобы и дальше радовать нас уникальными постановками.