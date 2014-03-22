Дни культуры Беларуси во Франции. Кино, тракторы, хоккей. Чем еще очарует Беларусь Францию?

«Золото» Домрачевой, предстоящий чемпионат мира по хоккею радуют всех. Но о белорусских успехах не только в спорте, но и в искусстве, и в экономике, конечно, узнают в эти дни в Париже, Лионе, во французском Бресте. Там проходят Дни культуры Беларуси. Итак, кино, тракторы, хоккей. Чем еще очарует Беларусь Францию?

В колыбели мирового кинематографа, на родине братьев Люмье, так и тянет взять в руки камеру и снять свой собственный фильм. Тем более с главной героиней я давно определилась. Ощущение чего-то близкого и родного не покидает меня. И это не только из-за кино.

Еще в 1976 году Минск и французский Лион стали побратимами. И вполне символично, что Дни белорусской культуры начались именно здесь с показа белорусской кинокартины «В тумане». Военная драма режиссера Сергея Лозницы, снятая по одноименной повести Василя Быкова, покорила не один международный фестиваль, в том числе и Каннский.

Жан-Марк Дукард, заместитель мэра г. Лион (Франция):

Мы очень рады, что в наш город привезли белорусское кино. Фильмы очень сильные. Это еще одна хорошая возможность познакомиться с вашей культурой.

В этом крупнейшем регионе действует девять французских предприятий, которые сотрудничают с Беларусью в сфере экономики. Сухая статистика говорит о товарообороте в 20 миллионов евро за год, при этом интерес лионских бизнесменов к нашей стране не угасает.

Компания, которую представляет Франк Руарт, продает элитные вина. Бизнесмен планирует выйти со своей продукцией сначала на белорусский рынок, а затем – на просторы всего Таможенного союза.

Франк Руарт, генеральный директор компании по продажам винных изделий:

Я хочу работать с Беларусью. У вас хороший бизнес-климат, приятно вести дела. Поверьте, такие положительные отзывы быстро распространяются в деловых кругах. Плюс белорусский рынок очень перспективен в рамках Таможенного союза.

А вот Бернард Титс уже готов перейти к конкретным действиям. Его компания производит цемент. Не так давно они запустили завод в Казахстане, сейчас бизнесмен ведет переговоры об открытии подобного предприятия и у нас. На вопрос «почему Беларусь?» бизнесмен отвечает не мешкая.

Бернард Титс, представитель компании по производству цемента:

Для того, чтобы запустить производство, необходимо два условия: сырье и недорогая энергия. Беларусь – идеальный рынок. К тому же у вас очень квалифицированные, грамотные кадры, да и процедура открытия производства, в принципе, несложная.

Я уже много раз бывал в Беларуси. Есть у меня друзья в Могилевской области, в Чаусах. Всегда увожу только положительные впечатления. Белорусы очень приятные, гостеприимные люди. Еще не раз приеду в вашу страну. И для серьезных переговоров, и не только. Очень надеюсь посетить чемпионат мира по хоккею.

В глобальном плане Франция и Беларусь очень похожи. Промышленная составляющая обеих стран идет рука об руку с аграрной. Отсюда и вполне конкретные бизнес-предпочтения. К примеру, в сфере сельского хозяйства.

Всегда приятно, оказавшись в чужой стране, встретить соотечественника. Особенно, если это красивый и сильный Беларус. Не трактор, а просто загляденье! Кстати, именно на эту модель французы засматриваются чаще всего. Довольно просторная кабина, мощный мотор, а что еще надо для простого фермерского счастья? Хотя в плане цены этот трактор совсем не дорогой, что для прагматичных европейцев весомый аргумент.

Реализовывать белорусские тракторы французская фирма начала недавно, но уже готова заявить: наш продукт способен потеснить конкурентов.

За два месяца продано 10 тракторов, такое же количество заключенных контрактов – для старта результат серьезный.

Франсуа Дюбер, генеральный директор компании «Подиа» – официального представителя МТЗ во Франции:

Я каждый день говорю спасибо за то, что взялись за продажу белорусских тракторов. Техника на очень высоком уровне, да и со страной вашей приятно и надежно сотрудничать. Буду рекомендовать своим знакомым бизнесменам Беларусь в качестве партнера.

Кстати, успешный пример – лучшая реклама во французских бизнес-кругах. Впрочем, «made in Belarus» – бренд и так узнаваемый.

Модный показ с белорусским акцентом уже смогла по достоинству оценить искушенная французская публика.

На строгий парижский суд свое совместное творение вынесли французский модельер Жан-Мари Пюжоль и белорусский дизайнер Лариса Нури-Шакинко.

Ожившие картины, иначе и не назовешь. Все наряды выдержаны в стиле импрессионизма. Платья, это видно сразу, не для широкой публики. Такова концепция. Возможно, одно из них займет место в музее, другое – на красной дорожке, но все 12 – подтверждение того, что Беларусь и Франция говорят еще на одном языке – моды.

Лариса Нури-Шакинко, дизайнер:

В Париже, уверяю вас, очень трудно удивить публику. Они считают, что у них уже все есть, они все знают, поэтому мы очень рады, что нам удалось.

Кстати, состав моделей интернациональный. Конечно же, есть белоруски. Анжела Донова – одна из них. Во Франции девушка живет восьмой год. Связей с родной землей не теряет и готова принять непосредственное участие в фэшн-диалоге двух стран. На что способны белорусские дизайнеры, девушка готова продемонстрировать в Каннах.

Анжела Донова, модель (Франция):

Французы больше консерваторы, хотя не такие, как англичане, но все-таки. А русские, белорусские женщины любят показать себя, не боятся этого. В этом, наверное, основное отличие. Мы смелые и красивые.

Впереди у Беларуси и Франции еще много амбициозных проектов с акцентом прежде всего на экономике. Даже французские политики помогают укреплению деловых связей.

Жеральд Дарманен, президент группы-дружбы «Франция – Беларусь» Национальной ассамблеи Франции:

Мы тесно сотрудничаем в рамках группы-дружбы «Беларусь – Франция». Одно из последних достижений – открытие авиарейса «Минск – Ницца». Его запустят в начале апреля. Это, бесспорно, будет способствовать укреплению деловых связей между нашими странами.

И белорусские, и французские партнеры заинтересованы сотрудничать, приезжать друг к другу, инвестировать. В 2013 году товарооборот между нашими странами составил ни много ни мало 600 миллионов долларов. В планах – увеличить эту цифру вдвое.

Дмитрий Веремейчик, первый секретарь посольства Беларуси во Франции:

В январе 2014 года белорусский экспорт вырос на 40%. 7 белорусских предприятий, в числе которых «Лидсельмаш», «Бобруйский тракторный завод» и МТЗ, заключили дилерские соглашения с французской компанией.

Здесь, во Франции, все больше говорят о нашей стране и судят по конкретным результатам в сфере экономики, политики и искусства. Диалог между нашими странами становится более открытым и доверительным. Мудрой старушке Францией и молодой перспективной Беларуси есть, о чем поговорить.