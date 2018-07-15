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Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»

15 июля 2018 17:24
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Новости Беларуси. Летнему Амфитеатру в 2018 году 30 лет – поистине «намоленная» площадка для артистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие ей обязаны карьерой.

Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»-1

В Год малой родины исполнители не только исполнили из своих репертуаров песни о родной земле, но и вспоминали о белорусских корнях.

Стас Пьеха, певец (Россия):
Был тест ДНК: на 19 % я белорус – это самая большая моя составляющая.

Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»-4

Денис Майданов, заслуженный артист Российской Федерации:
Малая родина для меня понятие очень широкое: это и Поволжье, это и Луганск, Донбасс, это и Беларусь.

# Славянский базар в Витебске-2018 # Культура # Стас Пьеха # Фотофакт

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