Стас Пьеха: «Был тест ДНК: на 19 % я белорус»

Новости Беларуси. Летнему Амфитеатру в 2018 году 30 лет – поистине «намоленная» площадка для артистов, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Многие ей обязаны карьерой.

В Год малой родины исполнители не только исполнили из своих репертуаров песни о родной земле, но и вспоминали о белорусских корнях.

Стас Пьеха, певец (Россия):

Был тест ДНК: на 19 % я белорус – это самая большая моя составляющая.