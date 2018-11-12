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«Всегда нужно верить». Что думает директор «Лістапада» об оскаровских шансах «Хрусталя»

12 ноября 2018 15:24
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Почему белорусский фильм «Хрусталь» выдвинут на «Оскар», но при этом лента не участвовала в «Лістападзе», спросили в программе «Большой город» директора кинофестиваля.

Анжелика Крашевская, директор кинофестиваля «Лістапад»:
По правилам, на конкурс может попасть картина, которая не выходила в широкий прокат на территории РБ. Это такие правила, которые мы тоже не хотим нарушать. А по правилам оскаровского комитета она должна была быть показана в сентябре. Поэтому для продюсера, для Дарьи было важно провести кампанию для оскаровского комитета.

Нужно учитывать интересы, потому что прецедент для Беларуси уникальный, когда игровая картина выдвигается.

Илона Волынец, СТВ:
Какие шансы есть у этой картины?

Анжелика Крашевская:
Там конкуренция. Это как лотерея, и трудно в кино иногда предположить, но всегда нужно верить.

«Вопрос законодательный и открытости чиновников». Что нужно для развития белорусского кино, спросили директора «Лістапада»

# Кинофестиваль «Листопад» в Минске # Культура # Анжелика Крашевская

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