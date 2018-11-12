Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»

Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ.

Участие в многочисленных песенных шоу, интернет-ролики с каверами на известных артистов и огромное желание творить – помогло артистке громко заявить о себе.

Валерия Яскевич, певица, блогер:

Я себя не считала поющим человеком, я просто хотела, чтобы люди почувствовали то, что чувствую я, когда исполняю песню. А есть люди, которые офигительно поют, но у них ничего нет внутри.

А секрет успеха, оказывается, прост – главное – научиться слышать себя и заниматься саморазвитием.