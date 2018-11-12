Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»

Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ.
Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ.
Участие в многочисленных песенных шоу, интернет-ролики с каверами на известных артистов и огромное желание творить – помогло артистке громко заявить о себе.
Валерия Яскевич, певица, блогер:
Я себя не считала поющим человеком, я просто хотела, чтобы люди почувствовали то, что чувствую я, когда исполняю песню. А есть люди, которые офигительно поют, но у них ничего нет внутри.
А секрет успеха, оказывается, прост – главное – научиться слышать себя и заниматься саморазвитием.
Валерия Яскевич:
Если человек нашёл свою изюминку, с чем очень тогда ему повезло. Нужно просто слушать себя и делать то, что нравится. Вот он нашёл себя и ему нужно в это вкладываться каждый день. Каждый день нужно работать над собой, не переставая.