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Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»

12 ноября 2018 12:10
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Её авторские песни задевают самые тонкие струны души не только тинейджеров. Обычная девушка из белорусской глубинки, сумевшая доказать, что талант не имеет границ.

Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»-1

Участие в многочисленных песенных шоу, интернет-ролики с каверами на известных артистов и огромное желание творить помогло артистке громко заявить о себе.

Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»-4

Валерия Яскевич, певица, блогер:
Я себя не считала поющим человеком, я просто хотела, чтобы люди почувствовали то, что чувствую я, когда исполняю песню. А есть люди, которые офигительно поют, но у них ничего нет внутри.

А секрет успеха, оказывается, прост – главное – научиться слышать себя и заниматься саморазвитием.

Лера Яскевич: «Я себя не считала поющим человеком»-7

Валерия Яскевич:
Если человек нашёл свою изюминку, с чем очень тогда ему повезло. Нужно просто слушать себя и делать то, что нравится. Вот он нашёл себя и ему нужно в это вкладываться каждый день. Каждый день нужно работать над собой, не переставая.

# Белорусские исполнители # Культура # Валерия Яскевич

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