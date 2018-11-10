«Просто буря эмоций». Японский театр «Самурай-шоу» потряс минчан

Новости Беларуси. Как в кино! Гремящий на весь мир японский театр «Самурай-шоу Камуи» 10 ноября удивил минчан, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почётные гости такого уровня выступают в рамках акции «Чернобыль-Фукусима. Мы помним. Мы вместе». В центре внимания киноактёр Тэтсуро Шимагучи. Это постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.

Завершающие аккорды перед выходом на сцену. Стоит отдать должное – в центре внимания Тэтсуро Шимагучи. Именно он постановщик самурайских сцен фильмов культового режиссера Тарантино.

«Убить Билла» или «Криминальное чтиво» - знаменитые картины, которые по праву называют классикой кинематографа.





Тэтсуро Шимагучи, киноактёр:

Настоящие самурайские боевые сцены в фильме «Убить Билла» - это начальная сцена и завершающая. А внутри фильма уже передано больше видение самим Тарантино боевого действия. Сегодня суть будет отличаться, но техника-то моя, так что вы сможете увидеть элементы из фильма.



За час до начала шоу очередь выстроилась от самого холла. Зал же находится на втором этаже. Такого ажиотажа не ожидали и сами организаторы.



Кристина Федорович, СТВ:

Познакомиться воочию с творчеством японского театра смогут все желающие. Вход – бесплатный. В рамках турне это исключение, ведь в остальных странах билет в среднем стоит 50 долларов. Ну, сколько можно говорить, лучше увидеть.



Сочетание искусства и боя. Действия расписаны по секундам, а главное – огонь в глазах, который уже после первого выступления заметно передается зрителям.

Наталья Ветик, куратор проекта:

Это что-то произошло невероятное, звезды так сложились. «Камуи» театр у нас еще не был, то, что наши страны связывает такое немного трагическое прошлое (Фукусима и Чернобыль). Именно с гуманитарной целью, как социально-значимый проект, это мероприятие и произошло. Турне посвящено 20-летию коллектива. Наряду с Минском японский театр покажет свою программу во Флоренции, Мадриде, Киеве и Львове.

Зрители:

Занимаюсь сам японским боевым искусством. Поэтому было интересно понаблюдать за мастерами.



Ой, я в полном восторге. Хорошо, что подвезли меня заранее, и я попала в зал и даже сидела. Просто буря эмоций.