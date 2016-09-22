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Художественное изображение главных архитектурных символов Минска объединила выставка «Прогулка по столице»

22 сентября 2016 17:19
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Новости Беларуси. Все городские достопримечательности под одной крышей. Художественное изображение главных архитектурных символов Минска объединила выставка «Прогулка по столице». В Национальной библиотеки свои работы впервые представила Маргарита Манис, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Яркие картины знакомят посетителей с Минском, который они еще не видели. Организаторы выставки уверяют: это принципиально новый взгляд на город.

Маргарита Манис, художник:
Выставка посвящена, как мы уже видим, нашему любимому Минску, который постоянно разный, он никогда не бывает одинаковый. Поэтому он являет собой большую тему для творчества.

Лариса Финкельштейн, член Белорусского союза художников:
Художник очень солнечный. Это понятие солнца, света, тепла настолько, видимо, заполоняет ее душу, глаза, взгляд. У нее специальные солнечные очки, вероятно.

# Культура # Выставки # Выставки в Минске

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