«Никто не услышит» или «Про бобра и барабан»: что сейчас любит петь лидер «Чайфа»?

Владимир Шахрин: Ну, мы выпустили два года назад альбом полностью новый «Кино, вино и домино» и такой очень удачной вышла пластинка, потому что мы на концертах играем, ну, там 6-7 песен прямо просят люди играть – это очень неплохо для альбома у группы с 30-летним стажем.

Вы знаете, есть же много шуток по поводу писать или не писать новые песни. Пусть новые песни те пишут, у которых старые – плохие. Ну вот, как сейчас Вам, пишется?

Но сейчас Вы сами говорите, что, к примеру, Вам не хочется петь песни «Псы с городских окраин», но я помню, я был совсем юным, только начинал заниматься журналистикой – ни одна программа «Взгляд», особенно, если тема была связана с Афганистаном или со сложной судьбой нового поколения, не обходилась без Ваших песен: «Поплачь о нём, пока он живой» или «Никто не услышит». А сейчас какие песни Вам хочется петь?

Владимир Шахрин:

Ну, я думаю, что вот, если брать-таки с полярным настроением, наверное, одна из самых серьёзных песен в альбоме и очень хорошо мы в туре её играли в прошлом году, и в Беларуси мы 3 или 4 города в Беларуси проехали с туром «30 лет группы Чайф».

Это «Для себя, для него, для меня».

Это такой, как бы, ну, действительно, моё отношение к тому, что я вижу, что происходит – вот эти, когда начинают ради политической такой возни сносить памятники – или там военным вдруг пересматривать: «Нет, это не герои, там, а эти – оккупанты». Там смотришь, в Европе, там ещё где-то – мальчишкам. А я понимаю, что это – мальчишки, солдаты были. Как ты к ним не относись, им было там по 18-19 лет, им всем жить хотелось, их призвали в армию. Даже, если отбросить там, кто прав, кто виноват – вот к ним-то за что такое отношение? Вот эта песня про это. Для меня – одна из главных песен.

И, если говорить про немножко несерьёзное, рок-н-ролльное отношение – это песня «Про бобра и барабан».

Вот тоже нам очень приятно, что она и в хит-парады везде попала, и что люди просят прямо эту песню играть. Казалось бы, практически детская, забавная песня, но в ней есть смысл – что вот жизнь бобра, увы, коротка, чтобы не заниматься любимым делом. Занимайтесь любимым делом и всё.