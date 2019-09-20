Камень-следовик и ещё 4 чуда Стародорожского района

Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в путешествие по библиотекам Минской области. В филиалах Стародорожской районной библиотеки работают несколько клубов по интересам.
Корреспонденты программы «Центральный регион» отправились в путешествие по библиотекам Минской области. В филиалах Стародорожской районной библиотеки работают несколько клубов по интересам.
Елена Лапаник, директор государственного учреждения культуры «Стародорожская районная центральная библиотека»:
Проводятся мероприятия – путешествия. У нас есть 7 чудес Стародорожчины. Одно из чудес – озеро Скачальское, д. Зеленая Дуброва.
Потом – камень-следовик в деревне Старые Дороги.
Камень-валун большой, который находится между Каваличами и Старыми Фаличами.
Екатерининский шлях – Екатерининская дорога, когда она (Екатерина ІІ) ехала из Москвы в Варшаву. Залужская Георгиевская церковь, построенная в 15 веке.