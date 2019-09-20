От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки

Елена Лапаник, директор государственного учреждения культуры «Стародорожская районная центральная библиотека»:

Есть книги 1870-ых годов – Тургенев «Отцы и дети». Эти книги сохранились, когда библиотека еще находилась в старом Дворце культуры. И то ли это дар читателей был, даже не знаю, как они к нам попали, но сейчас они числятся в нашем фонде. Они не в открытом доступе. Они как в музее для выставок. У нас есть очень маленькие книжки – до 5 сантиметров, есть очень большие. Атлас мира у нас есть большой. Его высота около метра.