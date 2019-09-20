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От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки

20 сентября 2019 09:09
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Корреспонденты программы «Центральный регион» посетили центральную библиотеку Стародорожского района. В среднем за день здесь принимают полсотни посетителей. Всего в городской библиотеке 400 постоянных читателей, если сложить со всеми сельскими – в районе получится уже свыше 11 тысяч.

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-1

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-3

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-5

Елена Лапаник, директор государственного учреждения культуры «Стародорожская районная центральная библиотека»:
Есть книги 1870-ых годов – Тургенев «Отцы и дети». Эти книги сохранились, когда библиотека еще находилась в старом Дворце культуры. И то ли это дар читателей был, даже не знаю, как они к нам попали, но сейчас они числятся в нашем фонде. Они не в открытом доступе. Они как в музее для выставок. У нас есть очень маленькие книжки – до 5 сантиметров, есть очень большие. Атлас мира у нас есть большой. Его высота около метра.

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-8

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-10

От 5 сантиметров до метра в высоту: показываем раритетные книги Стародорожской библиотеки-12

# Библиотеки в Беларуси # Культура # Елена Лапаник

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