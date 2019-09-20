Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?

Новости Беларуси. Немало сюрпризов в преддверии нового музыкального года подготовили для меломанов в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 сентября новый сезон начинается концертом, и, как обещают, тональность «До мажор» будет излучать необыкновенную энергию.