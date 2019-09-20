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Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?

20 сентября 2019 08:34
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Новости Беларуси. Немало сюрпризов в преддверии нового музыкального года подготовили для меломанов в Белгосфилармонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 20 сентября новый сезон начинается концертом, и, как обещают, тональность «До мажор» будет излучать необыкновенную энергию.

Какие сюрпризы Белгосфилармония подготовила для меломанов в новом музыкальном сезоне?-1

По традиции, откроет сезон Государственный академический симфонический оркестр Беларуси под управлением народного артиста Александра Анисимова. Произведения, которые прозвучат вечером, выбраны не только по принципу контраста. Они давно полюбились белорусскому слушателю. В репертуаре симфония Шостаковича, Моцарта, органная пьеса Ольги Подгайской.

# Филармония # Культура # Фотофакт

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