Трамваи, оформленные эскизами Казимира Малевича и Нины Коган, появятся в Витебске 23 сентября

Новости Беларуси. Столетние рисунки на современном транспорте. Два трамвая и троллейбус, оформленные эскизами Казимира Малевича и Нины Коган, уже 23 сентября повезут первых пассажиров по улицам Витебска.

Графику, предложенную век назад известными художниками, адаптировали к сегодняшней реальности. Помимо рисунков на транспорт также нанесена информация об авторах, их работах, история создания знаменитых картин, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Валентина Кириллова, автор проекта:

Мы каждый год открывали все новые и новые информационные события, которые позволяли узнать: Витебск – уникальный город, Витебск – город уникальной культуры. И когда состоялись открытия больших международных выставок в музее современного искусства в Нью-Йорке, когда, собственно говоря, весь мир зашумел о том, что современная визуальная культура – это культура, рожденная в Витебске.

Это событие – яркий мазок на полотне Дней европейского наследия, проходящих во всем мире. В том числе и Беларуси. Они призваны показать искусство, которое по каким-либо причинам не может быть доступно ежедневно.