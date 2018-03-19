«Мурашки по коже». В Минске показали отреставрированную версию легендарного фильма «Иди и смотри»

Новости Беларуси. 19 марта в Беларуси дан старт масштабной памятной акции: на этой неделе исполнится 75 лет со дня одной из самых больших трагедий XX века. Речь о печальных событиях в Хатыни, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И именно 19 марта в Минске состоялся показ отреставрированной версии фильма «Иди и смотри». Военная драма 1985 года считается одной из самых пронзительных кинолент об ужасах Второй мировой войны на примере белорусской деревни Хатынь. В свое время зарубежному зрителю фильм показался настолько шокирующим, что во время сеансов у кинотеатров дежурили кареты скорой помощи, увозя слишком впечатлительных киноманов.

Сегодня картина входит во всевозможные списки величайших фильмов всех времен. Лента оказала серьезное влияние не только на публику, но и на признанных мастеров режиссуры. Некоторые художественные находки «Иди и смотри» использовал Стивен Спилберг.

Реставрация фильма ставит целью сохранить качество картины для современной молодежи. Удалось ли? Это знает наш корреспондент Евгений Пустовой.

Лучшее, вернее страшнее, об ужасах войны никто на языке экрана так и не сказал. Теперь картину «Иди и смотри» можно увидеть в цвете. Но восприятие то же, что и от черно-белой копии – это черные страницы истории Европы.

Александр Ефремов, режиссер, народный артист Беларуси:

Может быть, это не конкретная реальная жизненная история. Но она навсегда останется для белорусов абсолютно жизненной. Она ассоциируется не с некими фантазиями, представлениями, а с реальной конкретной жизнью. Хотя с художественной точки зрения она сделана безупречно.

Отреставрированная лента из списка «50 лучших военных фильмов всех времен» – лучшая реставрация памяти о войне. На обновление киношедевра «Мосфильму» понадобилось четыре месяца и по разным подсчетам от 50 до 80 тысяч долларов. Какой ценой картина далась ее авторам?

Владимир Поночевный, второй режиссер фильма «Иди и смотри»:

Когда за окном некий немец произнес жутчайшие совершенно слова: «Без детей выходи, без детей можно».

Евгений Крыжановский, актер второго плана фильма «Иди и смотри»:

Фашисты весело, с криками, с гармошками, с песнями идут убивать людей – мурашки по коже были у всего зрительного зала. И у меня, конечно.

Эта история о белорусском мальчишке Флёре. Он свидетель ужасов карательных экспедиций нацистов. За два дня жизнерадостный ребенок превращается в седого старика. И это не только экранизация Элема Климов и литературных ассоциаций Алеся Адамовича. Это – правда, это – Хатынь.

Артур Зельский, директор государственного мемориального комплекса «Хатынь»:

Это вот эта политика устрашения. Как они называли «акции устрашения», «акции возмездия». То есть за любого убитого немца должны быть уничтожены мирные люди, которые ни при чем.

К белорусскому мемориалу едут изо всех стран. Только в 2017 году архитектурный символ уничтоженных нацистами деревень Беларуси посетили туристы из 30 государств. А вот эти ребята не туристы – они волонтеры.

Дмитрий Воронюк, первый секретарь Минского областного комитета ОО «БРСМ»:

Такие места для нас – это ключевые объекты, которые позволяют нам быть единым народом, единой страной.

В преддверии знаковой даты – Хатынь каратели сожгли 22 марта 1943 года – молодежь столичного региона предложила свою помощь. Учитывая снежную весну, работы хватило всем.

Активисты:

Мясцовыя мемарыялы мы прыбіраем не штодзённа, но раз на месяц збіраемся. У нас ёсць і Літавіца, і іншыя мемарыялы. Хочацца ўнесці свой унёсак у рэспубліканскі. Мабыць, гэта важна – гісторыя, яна ў нас адна.

В первый раз приехала в Хатынь. И когда я только зашла сюда, только вошла и увидела этот памятник, первое, что я почувствовала – это мурашки.

Даже на каком-то интуитивном уровне даешь себе отчет, что мы должны быть благодарны тем людям, которые просто отдали жизни.

Субботники, круглые столы, презентации новых книг и научных исследований. Все для того, чтобы не забывали о том, как нацистская машина хотела выкорчевать с корнями из нашей земли народ, и о корнях миролюбивой политики Беларуси.