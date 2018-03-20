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«Нужно быть терпеливым и быть влюблённым». Французский пекарь – о тонкостях своей профессии

20 марта 2018 07:28
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21 марта пройдёт фестиваль «Вкус Франции», который пройдёт в рамках дней франкофонии в Беларуси. Несколько лет назад французская гастрономия была признана ЮНЕСКО нематериальным наследием  человечества.

Гость программы «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ – французский кондитер и пекарь – Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер.

Правда ли, что этот фестиваль будет проходить во всех странах мира? Что будет на нём проходить?

Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер, кондитер и пекарь (Франция):
Да. Фестиваль будет проходить на всех континентах, и это позволит всем желающим открыть для себя французскую культуру и гастрономию. Конечно, тем странам, которые хотят приобщиться и к культуре, и к гастрономии.

Почему французская кухня так популярна?

Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер:
Во Франции и культура, и гастрономия неотделимы друг от друга и это та часть воспитания и обучения, которые проходят дети с молодых ногтей. Я могу сказать о своих родителях, которые мне привили любовь к продуктам и также привили мне любовь к французской кулинарии, блюдам.

А с какого возраста это произошло?

Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер:
Уже в пять лет приводили меня в ресторан, я пробовал французские блюда. Моя мама любила и много готовила. Это, действительно, у меня идёт из семьи, эта любовь к французской кухне.

Быть кулинаром – это призвание или этому можно научиться?  

Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер:
Этому можно научиться, но это та профессия, которая требует любви, потому что сама по себе профессия очень трудная. Если ты не любишь эту профессию, если ты не живёшь в ней, то тебе очень сложно интегрироваться в эту профессию. Здесь нужно быть терпеливым и быть влюблённым.

Что вы будете готовить? Чем будете удивлять белорусскую публику?

 Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер:
Я предложу белорусской публике французский круассан, пан-о-шоколя – это такая французская булочка с шоколадом внутри и, конечно, эскарго.

«Нужно быть терпеливым и быть влюблённым». Французский пекарь – о тонкостях своей профессии -1

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В чем разница настоящего французского круассана от подделки?

Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер:
Разница в основных продуктах, ингредиентах, которые используются для приготовления настоящего французского круассана  – это мука и масло. И эти продукты должны быть французскими. Почему? Потому что французские труженики создали целую традицию в сельском хозяйстве и целую культуру, т.е. это идёт и передаётся из поколения в поколение. Специальные сорта зерна, чтобы потом из них приготовить муку и специальная технология по приготовлению масла. И, когда эти два ингредиента совпадают, получается настоящий французский круассан.

«Нужно быть терпеливым и быть влюблённым». Французский пекарь – о тонкостях своей профессии -4

Что понравилось французскому кондитеру в белорусской кухне? Что едят французы на завтрак?

Подробности – в видеоматериале.

# Культура # Фотофакт # Кондитерские изделия # Жофруа Пьер Эмманюэль Террассон де Фужер

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