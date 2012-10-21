Вилейский краеведческий музей: история и фонды

Место, где возрождают традиции предков и сохраняют крупицы истории - город с удивительным прошлым и, конечно же, – великим будущим – Вилейка.

Историческая сокровищница края - Вилейский краеведческий музей, отметивший в начале августа свое 30-тилетие. Его фонды хранят более 20 тысяч экспонатов. Среди них есть раритеты, которые прольют свет на многие загадки давно минувших лет, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Старая истина уже давным-давно доказала свою справедливость – без прошлого – нет будущего. В Вилейском музее историю края воссоздают в новых экспозициях, мемориалах и когда-то утраченных, но вновь обретенных документах. Ведь за каждым экспонатом – чья-то реальная жизнь, переплетение судеб обычных вилейчан.